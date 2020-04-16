Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi

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Antalya'da jandarma tarafından bir kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umumî Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında yapılan kontroller esnasında Çakırlar ve Akdamlar mahallelerinde bulunan kahvaltı işletmeleri bölgesinde ormanlık alan kenarına park etmiş bir kamyonette şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada kamyonetin bagajı içerisinde kolilere konulmuş şekilde 300 litre kaçak içki ele geçirildi. Kamyonet içerisinde yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere işlemleri Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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