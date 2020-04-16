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Koronavirüsü yenen hemşire, plazma bağışçısı oldu

DHA

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da koronavirüsü yenen hemşire Özgür Civan (23), son testi negatif çıkınca ilk iş olarak konvelsan plazma bağışında bulundu. Civan, hastalık süresince aklında hep işine geri dönerek insanlara yardımcı olmak olduğunu kaydetti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde hemşirelik yapan Özgür Civan, 28 Mart günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya aldı. 15 gün boyunca kendisini izole eden Civan, son yapılan testi negatif çıkınca ilk olarak Kızılay'a giderek konvelsan plazma bağışında bulundu. Antalya Eğitim ve...

Koronavirüsü yenen hemşire, plazma bağışçısı oldu

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da koronavirüsü yenen hemşire Özgür Civan (23), son testi negatif çıkınca ilk iş olarak konvelsan plazma bağışında bulundu. Civan, hastalık süresince aklında hep işine geri dönerek insanlara yardımcı olmak olduğunu kaydetti.<br>Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde hemşirelik yapan Özgür Civan, 28 Mart günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya aldı. 15 gün boyunca kendisini izole eden Civan, son yapılan testi negatif çıkınca ilk olarak Kızılay'a giderek konvelsan plazma bağışında bulundu.<br>Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yıldır görev yaptığını dile getiren Özgür Civan, "Hastalığın nasıl bulaştığını ben de bilmiyorum ama 27 Mart günü sorumlu hemşiremiz de koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatışı verildi. 28 Mart günü de birkaç arkadaşımızda test pozitif çıkınca bu sefer hastanenin üroloji servisi olarak karantinaya alındık. Hepimizden test alındı. Test sonucumuz 6 saat içerisinde çıktı ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu durumda olan 12 kişi daha var" dedi.<br>Çok aktif bir belirtisinin olmadığına dikkati çeken Civan, "Normal grip olmuş gibi boğazım ağrıyordu o kadar. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın söyledikleri çok doğru, hiçbir belirti olmadan bu hastalığıa pozitif şekilde yakalanabiliyoruz" diye konuştu.<br>'KOKU VE TAT ALAMIYORDUM'<br>Hastalığın ortaya çıkmasından sonra ilk olarak bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu belirten Özgür Civan, sağlık sektöründe çalıştığı için kabullenmesinin daha kolay olduğunu dile getirdi. Civan, "Ben durumumu çok ağır olmadığı için eve yollandım. Bana 5 gün sıtma tedavisinde kullanılan bir tablet tedavisi verildi. 5 günün ardından bende ilk 2 günde hiçbir belirti yokken, eklem ağrısı başladı. 3'üncü günde bu durum daha da artmaya başladı. Benim 6'ncı günümde tat ve koku duyusu tamamen gitti. Ne odaya sıktığım parfümün kokusunu, ne de yediğim yemeğin tadını alabiliyorum. Daha sonra bu durum daha da artmaya başladı. 10'uncu günde ikinci kez teste gittim ve testim negatif çıktı. Bir gün sonra da test verdim o da negatif çıktı" diye konuştu.<br>Karantinada sürekli başka şeylerle uğraşmak zorunda olduğunu ifade eden Civan, arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığına dikkati çekti.<br>HAFTAYA YİNE VERECEK<br>Bu sabah Kızılay'a giderek plazma bağışında bulunan Civan, "Bugün Antalya'da plazma bağışında bulundum. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatan 2 kişiye verildi. Gerçekten bunun duygusu anlatılmaz. İnşallah 2 hayatı kurtarıyorum. Haftaya yine gidip plazma vereceğim" dedi.<br>Hastalığa yakalanmamak için herkese 'evde kalın' çağrısı yapan Özgür Civan, "Virüsü atlattım, hastaneye gidip insanlara yardımcı olmak, yoğun bakımda çalışan insanların hayatlarına yardımcı olmak istiyorum. Elimden gelenin son damlasına kadar bu insanlar için çalışmak istiyorum. Gerçekten şu anda elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-04-16 19:17:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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