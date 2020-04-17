Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona günlerinde ilk yardım kuralları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık: "1 veya 1,5 metrelik mesafede bulaş riski mevcut" " Suni teneffüs değil, kalp masajı yapılmalı" "Yerde baygın bir hasta görürsek, mutlaka solunumu ve kalp atışını kontrol etmemiz gerekiyor" "Eğer solunumu varsa hastanın, solunum yolunu kapatmayacak bir şekilde bulabildiğimiz bir mendil ya da bir bariyerlere hastanın ağız ve burun yolları kapatılabilir" "Eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor"

İHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, yerde baygın olan bir kişiye korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında nasıl ilk yardımda bulunacağına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Arık, "Önerilen suni teneffüsten ziyade, kardiyak masajın hızla yapılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken; solunum yolunun açık olup olmadığının kontrolü ve eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor" dedi.

Korona günlerinde ilk yardım kuralları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık: "1 veya 1,5 metrelik mesafede bulaş riski mevcut" " Suni teneffüs değil, kalp masajı yapılmalı" "Yerde baygın bir hasta görürsek, mutlaka solunumu ve kalp atışını kontrol etmemiz gerekiyor" "Eğer solunumu varsa hastanın, solunum yolunu kapatmayacak bir şekilde bulabildiğimiz bir mendil ya da bir bariyerlere hastanın ağız ve burun yolları kapatılabilir" "Eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, yerde baygın olan bir kişiye korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında nasıl ilk yardımda bulunacağına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Arık, “Önerilen suni teneffüsten ziyade, kardiyak masajın hızla yapılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken; solunum yolunun açık olup olmadığının kontrolü ve eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası, sokaklarda fenalık geçirerek bayılan hastalara artık şüpheyle yaklaşılıyor. Kişinin virüs dışındaki bir rahatsızlığı olsa dahi uzmanlar, ilk yardımda bulunurken tedbirlerin elden bırakılmaması ve nasıl yardımda bulunulacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, sokakta ya da herhangi bir yerde baygın olan bir kişiye tedbirler alınıp öncelik olarak kalp masajı yapılması gerektiğini söyledi.

“1 veya 1,5 metrelik mesafede bulaş riski mevcut”
Böyle bir durumda hastanın mutlaka solunum ve kalp atışının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Arık, “Yerde baygın bir hasta görürsek, mutlaka solunumu ve kalp atışını kontrol etmemiz gerekiyor. Kendimizi koruma adına cerrahi maske ya da bulabildiğimiz bir maskeyle kendimize bir bariyer oluşturmamız gerekiyor. Çünkü 1 veya 1,5 metrelik mesafede bu tür hastalara yaklaşıldığında bulaş riski mevcut. Eğer solunumu varsa hastanın, solunum yolunu kapatmayacak bir şekilde bulabildiğimiz bir mendil ya da bir bariyerlere hastanın ağız ve burun yolları kapatılabilir” diye konuştu.

Suni teneffüs değil, kalp masajı
Hastaya kardiyak masajın (kalp masajı) hızla yapılması gerektiğini belirten Arık, “Önerilen suni teneffüs değil, kardiyak masajın hızla yapılmasıdır. Böyle bir durumda kalp masajı mutlaka öneriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken; solunum yolunun açık olup olmadığının kontrolü ve eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor. Temas olacağı için eldiven bulunamıyorsa, işlem sırasında ellerini kirli kabul ederek yüz, göz vücudun herhangi bir yere temas etmekten kaçınılması ve işlem bittikten sonra mutlaka el hijyeninin sağlanması gerekiyor. Eldivenin yanlış kullanımı da çapraz kontaminasyon (bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kontaminasyona maruz kalmamış başka bir yüzeye transfer olması) riskini arttırır. O nedenle esas olan el hijyenidir, bunu unutmayalım. Yani ellerimizle riskli bir yere ya da böyle bir hastaya temasımız olduğu takdirde de yine ellerimizi kirli kabul ederek hiçbir yüzeyle, özellikle kendi yüz ve gözümüzle temas etmeden en kısa sürede el hijyenimizi sağlamamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde steril maske üretimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde ...
Beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde steril maske üretimi
YEREL HABERLER Beş yıldızlı otelin terzi atölyesinde steril maske ...
(Görüntülü) Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki ...
(Görüntülü) Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor
(Görüntülü) Korona verileri sisteme böyle giriliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Korona verileri sisteme böyle giriliyor
Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı
YEREL HABERLER Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar ...
Korona verileri sisteme böyle giriliyor
YEREL HABERLER Korona verileri sisteme böyle giriliyor
Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor
(Görüntülü) 11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 11 kişilik aile, iş bulamayınca evsiz ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen hemşire, plazma bağışçısı oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen hemşire, plazma ...
`Maskeli Şebnem´e doğum gününde kötü sürpriz
YEREL HABERLER `Maskeli Şebnem´e doğum gününde kötü sürpriz
Antalya'da sokağa çıkma yasağı üretimi engellemeyecek Hiçbir alanda mağduriyet yaşanmaması için çalışma kriterleri belirlendi Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kurum ve kişiler açıklandı Ekmek dağıtımı için komisyon tarafından araç listesi belirlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da sokağa çıkma yasağı üretimi ...
Antalya'da karantinayı ihlal eden 83 kişiye 261 bin TL ceza
YEREL HABERLER Antalya'da karantinayı ihlal eden 83 kişiye 261 bin ...
Mahallelinin tepkisi üzerine baz istasyonu kurulamadı
YEREL HABERLER Mahallelinin tepkisi üzerine baz istasyonu kurulamadı
Koronavirüsü yenen hemşire, plazma bağışçısı oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hemşire, plazma bağışçısı oldu
Öğretim görevlisi Köseoğlu’ndan üzücü haber Köseoğlu: “Nüks haberiyle dünyam başıma yıkıldı”
YEREL HABERLER Öğretim görevlisi Köseoğlu’ndan üzücü haber Köseoğlu: ...
Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı Kaza anı MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 ...
3 yaşındaki Defne, 7 günde koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Defne, 7 günde koronavirüsü yendi
(Görüntülü) Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin ...
(Görüntülü) Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan ...
(Görüntülü) Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 ...
Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması
YEREL HABERLER Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması
Maske ve eldivenler atık kutularında toplanıyor
YEREL HABERLER Maske ve eldivenler atık kutularında toplanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X