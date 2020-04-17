En popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi Zeynep oldu Her iki bebekten biri sezaryen ile doğdu Antalya'nın yüzde 25,6'sını çocuk nüfus oluşturdu

TÜİK tarafından İstatistiklerle Çocuk 2019 verileri açıklandı. Bu kapsamda Antalya nüfusunun yüzde 25,6'sını çocuk nüfus oluşturdu. En popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi de Zeynep oldu.

TÜİK tarafından İstatistiklerle Çocuk 2019 verileri açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'ini çocuklar oluşturdu. Böylelikle Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. Antalya nüfusunun ise yüzde 25,6'sını çocuk nüfus oluşturdu. Isparta nüfusunun yüzde 22,1'ini ve Burdur nüfusunun yüzde 20,4'ünü de çocuk nüfus oluşturdu.



Her iki bebekten biri sezaryen ile doğdu

Doğum istatistiklerine göre 2018 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. 2018 yılında sezaryen doğumların en yüksek oranda görüldüğü bölge yüzde 66,0 ile Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), en düşük oranda görüldüğü bölge ise yüzde 37,9 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu.



Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi Zeynep oldu

Verilere göre 2019 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Eymen ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. Bununla birlikte, 017 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.



Eğitim hizmetlerinde en fazla sorun eğitim masraflarında görüldü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en büyük sorun eğitim masrafları konusunda oldu. Eğitim masraflarında sorun gören bireylerin oranı, devlet okulları için yüzde 45,0 olurken özel okullar için yüzde 58,9 oldu. Eğitim hizmetleriyle ilgili 2019 yılında en az görülen sorun, devlet okullarında yüzde 9,2 ile okula kayıt işlemlerinde yaşanırken özel okullarda ise yüzde 2,2 ile okul ve çevresi güvenlik hizmetlerinde yaşandı.



Obezite erkek çocuklarında daha yaygın oldu

TNSA 2018 sonuçlarına göre 5 yaş altı çocuklarda kötü beslenme yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 11,0, kız çocuklarında ise yüzde 8,4 oldu. Aynı yaş grubunda kötü beslenmeye bağlı olarak obezite yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 9,3 olurken kız çocuklarında ise yüzde 6,8 oldu. Bu yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 1,7'sinin, kız çocuklarının ise yüzde 1,6'sının aşırı zayıf olduğu gözlendi.



Bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu

Ölüm istatistiklerine göre; 2014 yılında bebek ölüm hızı binde 11,1 iken 2018 yılında binde 9,3'e geriledi. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, 20142018 yılları arasında bebek ölüm hızının erkek bebekler için binde 11,8'den binde 9,8'e, kız bebekler için binde 10,3'ten binde 8,7'ye düştüğü görüldü.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme ihtimalini ifade eden beş yaş altı ölüm hızı 2018 yılında binde 11,4'e düştü. Beş yaş altı ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde 20142018 yılları arasında beş yaş altı ölüm hızının erkek çocuklar için binde 14,2'den binde 12,1'e, kız çocuklar için binde 12,3'ten binde 10,7'ye düştüğü görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.