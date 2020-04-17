Gezi teknesinde yangın (1)

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<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.<br>Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-17 12:48:05<br>

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