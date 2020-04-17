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Gezi teknesinde yangın (1)

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN 2020-04-17 12:48:05

Gezi teknesinde yangın (1)

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.<br>Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-17 12:48:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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