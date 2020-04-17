Fırın önüne dezenfeksiyon tüneli

<br>Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde fırın işleten Cengiz Dikici, hem hijyenik ortamda ekmek üretebilmek hem de müşterilerin rahatça alışveriş yapabilmesi için iş yerinin önüne dezenfeksiyon tüneli kurdu.<br>Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde ekmek fırını bulunan Cengiz Dikici, farklı iş kollarında çalışan komşu ve müşterilerinin faydalanması için iş yerinin önüne dezenfeksiyon tüneli kurdu. Gıda üretilen iş yeri oldukları için hijyenik ortamda ekmek yapmak amacıyla bu tüneli kurdurduklarını aktaran Dikici, "Komşularımız, eşimiz dostumuz, yoldan geçen vatandaşlarımız ve kendisinden en küçük şüphe eden insanlarımız için kurdurduk" dedi.<br>Fırının üst katında oturan Hakan Yorgancı ise "Dün bu tüneli gördüğüm zaman şaşırdım. Mahalle sakinleri olarak bu durum hoşumuza gitti. Hem fırından aldığımız ekmeğin daha güvenilir daha hijyenik olduğunu düşündüm. Aynı zamanda kendimiz, çocuklarımız dezenfeksiyon tünelinden geçerek evimize ulaşıyoruz. Virüslerden temizlendiğimizi düşünerek evimize varıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI<br>2020-04-17 13:04:16<br>

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