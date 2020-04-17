Muratpaşa Belediyesi 209 bin haneye maske ulaştırdı

Antalya’nın 510 bin yaşayanıyla kentin nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesi Muratpaşa’da, belediyenin her eve kapı kapı maske dağıtımı tamamlandı. Esnafa da maske dağıtımı için son kez toplanan 250 kişilik ekibe teşekkür eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Ülkemiz, insanımız, şehrimiz için en iyisini yapmaya çalıyoruz” dedi.

Antalya’da sahip olduğu hastaneler, iş merkezleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla kent yaşamının merkezi olan Muratpaşa’da, belediyenin ev ev gerçekleştirdiği maske dağıtımı tamamlandı. Yaklaşık 11 gün içinde Muratpaşa’da kapı kapı dolaşan 250 kişilik dağıtım ekibi, yüzde yüz pamuklu kumaştan üretilen ve yıkanıp tekrar kullanılabilir olan maskeleri ilçe sakinlerine dağıttı. Üçerli paketlenen ve içinde kullanım kılavuzunun yer aldığı paketler kapı kollarına asılırken, dağıtım ekibi son olarak hala açık olan işyerlerine maske dağıtımı için toplandı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen belediyenin maske dağıtım ekibine teşekkür eden Başkan Uysal, “Pandemi ortasında insanlarımızın hastalanmaması için, bütün insanımızın sahip olması gereken temel eşya olan, basit ama işlevi çok büyük olan maskeyi Muratpaşa’mızda komşularımıza ulaştırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ellinize sağlık, emeklerinize sağlık. Hep beraber bunun başardık. Darısı Türkiye’mizin diğer yerleşim birimlerini başına. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



209 bin haneye maske ulaştırıldı

"Bugün itibariyle Muratpaşa’da 209 bin haneye maskelerin ulaştırıldığını aktaran Uysal, “Bu noktadan itibaren Muratpaşa’mızda komşularımız sokağa maskesiz çıkmayacaktır. Maskesiz çıktığımız zaman kendimizi de koruyamıyoruz karşımızdakini de. Hepimiz maske takarsak birbirimizi korumuş oluyoruz” diye konuştu.

Dağıtımı gerçekleştirilen maskelerin salgın sürecinde bir devamlılığa sahip olduğunu, yıkanıp, dezenfekte edilip tekrar kullanabilir olduğunu belirten Uysal, Antalya’da salgının daha fazla sayıda insanı enfekte etmemesi için kentin merkezi olan Muratpaşa’da önlemlere çok sıkı uyulması gerektiğinin altını çizdi. Bu sağlanırsa salgının en az hasarla atlatılacağını belirten Uysal, “Birlik ve beraberlik içinde bütün kurumlarla beraber, her türlü tartışmadan ve ayrımdan uzak, bir kamu yararı kavramı etrafında buluşmamız gerekiyor. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bütün ülkemiz, insanımız, şehrimiz için en iyisini yapmaya çalıyoruz. Hep birlikte, omuz omuza, varlığı yokluğu paylaşarak bu süreci atlatacağız" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.