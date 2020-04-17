(Görüntülü) Pazara girmek isteyenler, kuyruk oluşturdu

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SERİK ilçesinde cuma günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Pazar girişinde metrelerce kuyruk oluştu. Maskesi olmayanlara belediye tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.<br>Serik ilçesinde cuma günleri kurulan halk pazarına girişte, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri uygulandı. Zabıta ekipleri, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederek maske dağıtırken, polis ekipleri de oluşan kuyrukta sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıda bulundu.<br>İlçenin cuma günleri kurulan en büyük pazarına vatandaşlar, 20'şer kişilik gruplar halinde, pazarın girişine kurulan bariyerlerden tek tek alınıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-17 15:00:12<br>

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