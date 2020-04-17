Hastaneden kaçan korona şüphelisi gençten sevindiren haber Yol kenarında damar yolu açık ve hareketsiz halde bulunan genç adamın testi negatif çıktı Üst üste iki gün tomografi çekileceğini düşündüğü için hastaneden kaçmış Hastaneye gelen genç adam bir gün öncesine dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi

ManavgatAlanya D400 Karayolunda yerde hareketsiz yatan, jandarma ve 112 ekiplerini harekete geçirdikten sonra Manavgat Devlet Hastanesinden kaçan gencin korona virüs testi negatif çıktı. Dün gece Manavgat’ta misafir olarak kaldığı evden polisler ve 112 sağlık ekibi tarafından alınarak hastaneye götürülen Abdurrahman İlker Tandoğan’ın mesleğinin makine mühendisliği olduğu, psikolojik problemleri bulunduğu için mesleğini yapmadığı belirlendi.

Çarşamba günü vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren jandarma ve 112 ekipleri ManavgatAlanya D400 Karayolu Konya kavşağında yolun kenarında hareketsiz vaziyette yatan şahsı, Korona virüs olma ihtimaline karşı gerekli önlemleri alarak ambulansa alıp Manavgat Devlet Hastanesine getirdi. Ayakta durmakta güçlük çektiği, kendisine uzatılan maske ve eldivenleri takacak gücü olmadığı için sağlık görevlilerinin yardımıyla taktığı gözlenen şahıs, Manavgat Devlet Hastanesi’nde tomografiye gönderildiği sırada kaçınca korona virüs şüphesi uyandırdı.



Arkadaşının evinde çıktı

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman İlker Tandoğan’ı dün akşam Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yanında kaldığı arkadaşının evinde buldu. Bir gün öncesine göre, tamamen değişik bir kişiliğe bürünen Tandoğan, yaşadığı olayların büyük bölümünü hatırlamadığını, hastanede kendisine geldiğinde tomografi çektirmesinin istendiğini, bir gün önce başka bir hastanede tomografi çektirdiği ve 2 gün arka arkaya çektirmesinin sakıncalı olması nedeniyle hastaneden kaçtığını dile getirdi. Tandoğan, böyle bir olayla gündeme gelmiş olmasının kendisini üzdüğünü ancak bunun iradesi dışında geliştiğini sözlerine ekledi.

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