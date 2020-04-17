Antalya Valisi çocuklar için kampanya başlattı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 yaş ve altı çocuklar için "Kitap Okuyun Hediyeyi Kapın" isimli kampanya başlattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 yaş altı çocuklar için başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Karaloğlu, #EvdeKalKitapOku etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Sevgili anneler ve babalar, 10 yaş ve altı çocuklarımız için bir kampanya başlattık. Kampanyamızda çocuklarımıza hediyemiz var" ifadelerinde bulundu.



"Mücadelemize destek olan çocuklar"

Vali Karaloğlu kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Korona virüsle mücadele sürecinde çocuklarımızın evde çok sıkıldıklarını biliyoruz. Bu zor süreçte evde kalarak mücadelemize destek olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyor, sağlıklı başarılı günler diliyorum. Bu süreçte çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımızı bu sıkıcı süreçten biraz uzaklaştırmak ve keyifli vakit geçirmeleri için renkli bir kampanya başlattık. Kampanya ile çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, eğlenerek öğrenmelerini ve sıkıntılı süreci daha rahat geçirmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca hediye edeceğimiz oyunla, çocuklarımızın evlerinde doğayı tanımaya devam etmeleri, ülkemizde yaşayan kuş türleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve doğa sevgilerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Kampanyaya katılmak için ne yapılıyor?

Kampanyaya katılmak için, 10 yaş ve altı çocukların okudukları kitabın özetini anlattığı bir video çekip, sosyal medya hesabı Twitter gönderisinin altına yorum olarak bırakılması gerekiyor. Video gönderen ilk 100 çocuğa 100 kuş türünü tanımaya yardımcı KuşBul Eğitici oyunu hediye edilecek.

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