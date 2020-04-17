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(Görüntülü) Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, taburcu oldu

DHA

Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, taburcu oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 3 ay süren tedavinin ardından taburcu oldu. İsveçli aile kızlarının tedavi süreci ve masrafları konusunda kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.  Mayıs 2019'da Alanya'ya yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak'ta kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık...

(Görüntülü) Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, taburcu oldu

Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, taburcu oldu<br>Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 3 ay süren tedavinin ardından taburcu oldu. İsveçli aile kızlarının tedavi süreci ve masrafları konusunda kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. <br>Mayıs 2019'da Alanya'ya yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak'ta kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık olarak 910 gram doğan ve bu nedenle yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden Alicia için yardım kampanya başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi. <br>Sağlık Bakanlığı da devreye girerek, Alicia için aileyle irtibata geçti. Bakanlığın devreye girmesi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Alicia, burada tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle beyin kanaması da geçiren Alicia'nın 3 ay süren tedavisi tamamlandı. <br>Alicia, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Kızları iyileştikten sonra kucağına alan anne ve babası büyük mutluluk yaşadı. 2 kilo 340 gram ağırlığına ulaşan bebeklerini hastaneden alan İsveçli çift, Alanya'ya gitti. Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Ida Svarvarefelt, "Alicia 3 ay tedavi gördü. Her şey yolunda gitti. Bugün büyük mutlulukla taburcu ettik. Eve dönebildiğimiz için çok mutluyum. Sağlık Bakanı Fahretrin Koca'ya, Milletvekili Abdullah Ağralı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Başkanı Özer Eken'e çok teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya <br>2020-04-17 17:36:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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