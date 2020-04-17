Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

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<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin gün boyu arkasından giden kaplumbağa, görenleri gülümsetti.<br>Kepez Belediyesi'ne ait Dokuma Park, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. Park içinde belediye ekipleri ise çalışmalarını sürdürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar, düzenleme çalışmaları için dün parka gitti. Bu sırada parkta çalışanların arkasından kaplumbağanın gittiği görüldü. Gün boyu işçilerin peşinden giden kaplumbağanın, bir çalışanın ayakkabısına çarpması ise güldürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, izleyenleri gülümsetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-04-17 17:41:02<br>

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