Sahillerin boş kaldığı Alanya'da caddeler doldu

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin boş kaldığı gözlendi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce cadde ve marketlerde ise yoğunluk oluştu.<br>Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Alanya'da, nisan ayında her zaman dolu olan sahillerin boş kaldığı görüldü. İlçede 25 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen yasağa uyan halk, sahil ve parklara gitmedi. Alanya'nın dünyaca ünlü sahilleri boş kalırken, caddelerde ise kalabalık dikkat çekti. Antalya'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Alanyalılar, marketlere giderek, alışveriş yaptı. Sahilleri boş bırakanlar, cadde ve sokak aralarında kalabalıklar oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-17 17:49:09<br>

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