Gezi teknesinde yangın (3)

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<br>DUMANDAN ETKİLENDİ<br>Manavgat'ta yangın çıkan Brothers Five Nordic adlı teknede bulunan işçi Ahmet Uçakbaş, dumandan etkilendi. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılan Uçakbaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yangında Can Taş´ın da dumandan etkilendiği öğrenildi. Uçakbaş ve Taş'ın hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-17 18:21:41<br>

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