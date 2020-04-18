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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı

DHA

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan Rıdvan U. (28), arka lastikleri olmayan hafif ticari araçla jantların üzerinde 15 kilometre kaçtı. Polis ekiplerince durdurulan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Rıdvan U., ayağından terlikleri çıkınca yakalandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. Rıdvan U., 07 NLH 33 plakalı hafif ticari aracının lastiklerini yaptırmak için tamirciye verdi. Tamirciyle arasında çıkan tartışma sonucunda arka lastikleri olmayan aracını alan Rıdvan U. yola çıktı. Rauf Denktaş Caddesi üzerinde...

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan Rıdvan U. (28), arka lastikleri olmayan hafif ticari araçla jantların üzerinde 15 kilometre kaçtı. Polis ekiplerince durdurulan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Rıdvan U., ayağından terlikleri çıkınca yakalandı.<br>Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı. Rıdvan U., 07 NLH 33 plakalı hafif ticari aracının lastiklerini yaptırmak için tamirciye verdi. Tamirciyle arasında çıkan tartışma sonucunda arka lastikleri olmayan aracını alan Rıdvan U. yola çıktı. Rauf Denktaş Caddesi üzerinde maske kontrolü yapan polis ekiplerinin ihtarına uymayan Rıdvan U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre sonra Demokrasi Kavşağı'nda jant üzerinde giden aracı gören polis ekipleri sürücüye durması yönünde çağrıda bulundu. Durmayıp hızlanan Rıdvan U., Hal Kavşağı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Rıdvan U., ayağından terlikleri çıkınca yakalandı. Rıdvan U. gözaltına altına alınarak polis aracına bindirildi.<br>Rıdvan U., gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusuna "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu" karşılığını verdi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden çekilirken, Rıdvan U. polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-04-18 00:19:34<br>

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