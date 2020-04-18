Yüksek antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren Cistus bitkisi için dağ taş dolaşıyor Cistus bitkisinden yaptığı sabunlar yok satıyor Almanya'da kilogramı 170 Eurodan satılıyor Çiçek açan bitki 1 ay içinde Adana’dan başlayıp Türkiye’nin 50 bölgesinde hasat edilecek hale gelecek Girişimci Cumali Bora: “Cistus şuan en karanlık çağında Korona virüsü kovacak bir bitkidir”

Antalya’nın Alanya ilçesinde doğadan topladığı şifalı bitkilerle yaklaşık 25 yıldır 250 çeşit organik sabun ürüten ve bölgede şifacı olarak bilinen Cumali Bora, son olarak “Cistus” bitkisinden faydalanarak yaptığı ürünlere Korona virüs salgınından korunmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda müşteri ilgi gösteriyor.

Bilimsel araştırmalarla antioksidan özelliği yüksek ve bağlaşıklık sistemini güçlendiren "Cistus" bitkisinin çay olarak da tüketildiğini belirten Bora, "Cistus şuan en karanlık çağında Korona virüsü kovacak bir bitkidir ve bu tescillidir" dedi.

25 yıl önce Almanya’dan gelip Alanya’ya yerleşen 51 yaşındaki Bora, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine organik sabun ve aromatik ürünler üretmeye başladı. Bora doğadan topladığı kekik, ada çayı, dağçayı gibi şifalı bitkilerin yanı sıra zeytinyağı, lavanta, portakal, keçi sütü, çekirdek yağı, çörek otu yağı, papaya, avokado gibi aromalarından oluşan 250 çeşit organik sabun ve aromatik ürünler üretmeye başladı. Sattığı organik sabun ile ürünler çok sayıda yerli ve yabancı müşteriler tarafından yoğun talebiyle karşılaşan Bora'nın en çok rağbet gördüğü "Cistus" bitkisinden yaptığı ürünler. Bilimsel araştırmalarla antioksidan özelliği yüksek ve bağlaşıklık sistemini güçlendiren Cistus bitkisine korona virüs salgınından korunmak isteyen kişiler yoğun ilgi gösteriyor.



Cistus bitkisine yoğun talep

Bitki üzerinde uzun süren araştırmalar da yapan Bora, güçlü bir antioksidan ve antiviral olarak kullanıldığını da öğrendi. Bunun üzerine Cistus bitkisine daha çok ağırlık veren Bora, birçok yerli ve yabancı müşterilerin yoğun talebini aldı. Müşterine çay olarak tüketilmesi tavsiye eden Bora, her geçen gün vaka sayısının arttığı korona virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan yerli ve yabancıların taleplerini karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.



“Yaklaşık 7 senedir bu bitkiyi araştırıyorum”

Cistus bitkisinin Türkiye’nin 50 bölgesinde yetiştiğini aktaran Cumali Bora, bu bitkinin yaklaşık 25 yıldır Almanya’da antiviral çay olarak içildiğini söyledi. Bora, “Almanya’da korona virüs vaka sayısı diğer ülkelere göre biraz daha düşük. Yaklaşık 7 senedir bu bitkiyi araştırıyorum. Üniversiteler ve akademisyenlerde birçok araştırmalar yaptım. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu’na 2 kez katıldım. Burada değerli hocalarım bu bitkinin antiviral ve antitümör etkisini meclisimize söyledi” dedi.



“Bu bitki 2020’nın karanlık dönemini aydınlatacak”

Bu bitkinin çiçek açtığını aktaran Bora hasadının başladığını belirtti. Bora, “Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir zamanda bu bitki Adana’dan başlayıp Türkiye’nin 50 bölgesine açılacak. 2020’nin karanlık dönemini aydınlatacak bir antiviral çaydır. Bu bitkide antioksidan değeri 33,3. Şimdi bizim fikrimiz şudur. Adana bölgesindeki Çukurova Üniversitesi’ndeki gençlerimizi hatta liselilerimizi bu işe davet ederek ve orman köylerini 1 ay için organizesiyle Cistus’un toplanması mümkün olabilir. Beni görüşüm toplanan bu bitkileri Türkiye’nin bir noktasında biriktirerek basit bir şekilde öğütülmesi ve dünyaya ilk etapta yardım olarak gönderilmesini istiyoruz” diye konuştu.



”Dost ülkelere Cistus çayı göndermemiz lazım”

Yüzlerce yıldır bu bitkinin Türkiye’de araştırılmadığını savunan Bora, “Cistus şuan en karanlık çağında korona virüsü kovacak bir bitkidir ve bu tescillidir. Bir Rum doktor bu bitkiyi Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’ne sundu ve kabul edilmedi. Bu barışın çiçeğini dünya bizden duyması lazım. Bu pandemi döneminde dost ülkelere Cistus çayı göndermemiz lazım. Bu bizim için çok büyük bir dayanışma olur. 1 aya kadar eğer bu bitkiyi toplamazsak bir dahaki Mayıs ayına kadar biz ne yapacağız. Bu güne kadar hiçbir zaman şahsi koşmadım. Bu bitkinin 1 kilogramı burada 15 kuruş Almanya’da 170 Euro” şeklinde konuştu.

Bora şunları söyledi:” Almanya’dan gelen bir sürü yaşlı insanlarımız var. Biz burada Cistus toplayarak onların evlerine götürüyoruz. Şimdide Lusi adında küçük bir kızımız var. Ailesiyle beraber düzenli Cistus içiyor onlara götüreceğim. Biz burada yerli halka ve yabancılara bitkiyi fahri olarak dağıtıyoruz.Dünya bu bitkiye gebedir. Şuan herkes aşı, serum falan araştırıyor ama Allah’ın şifa için yaratığı bitki buradadır. Bu bitkiyi bütün dünyada sayenizde tanıtacağız ve yüzyıllara gidecek.”

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