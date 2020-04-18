Antalya’da 24 ihtiyaç sahibine 500'er lira yardım yapan Alman vatandaşı plaketle ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya’da 24 ihtiyaç sahibine 500'er lira yardım yapan Alman vatandaşı plaketle ödüllendirildi

İHA

Antalya’da 24 ihtiyaç sahibine 500'er lira yardım yapan Alman vatandaşı plaketle ödüllendirildi

Antalya’da 24 ihtiyaç sahibine yaptığı 500’er lira yardımla gündeme gelen Alman vatandaşı Maık Koge’ye Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) tarafından teşekkür plaketi verildi. Yardımları kalbinin sesini dinleyerek yaptığını belirten Maık Koge, “sosyal medya ve farklı mecralardan bana ulaşanları araştırıp gerçek ihtiyaç sahiplerine elimden geldiğince yardımda bulunuyorum. Manavgat'ta çok zengin insan var, hepsi biraz yardımda bulunsa ihtiyaç sahibi kalmaz" dedi.
Manavgat’ta ihtiyaç sahibi ailelere nakit para yardımı yapmasıyla gündeme gelen ve 5 aydır eşi ve kızıyla birlikte Türkiye’de Side’de yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge’ye, Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) tarafından teşekkür plaketi verildi.
Türkiye’de ve burada yaşamayı tercih etmesinde en önemli etkenin Türkiye’deki insanların sevgisi ve samimiyeti olduğunu söyleyen Maik Kage, "Şu an birçok kişi bana gelip yardım istiyor. Ben zaten insanları gördüğüm zaman kalbimden o an ses geliyor. O ses geldiğinde yardımda bulunuyorum. Sosyal medya üzerinden ya da farklı mecralardan bana ulaşıyorlar ve teşekkür ediyorlar böyle bir şey yaptığım için. Emniyet ve Jandarma teşkilatının yaptığı hizmetler yanında yanında benim yaptığım hiçbir şey” dedi.
İnsanlara korona virüs konusunda uyarılarda bulunan Kage, "Manavgat’ta maddi durumu çok iyi olan insanlar var. Benim yaptığım yardımlar imkanların dahilinde çok küçük bir şey. Benden daha iyi olanlar var. Herkes birazcık yardımda bulunduğu zaman çok kişinin ihtiyaçları giderilir” dedi.
Manavgat’ta bulunan yerleşik yabancılar adına Maik Kage’ye ve ailesine plaket takdim ederek teşekkür etmek istediklerini belirten MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, “Bu örnek davranıştan umarım birçok kişi feyz alır ve böyle yardımlar yaparlar. Bütün yabancılar genelde turizmle uğraştıkları için sıkıntılı durumdalar ama biz kendi içimizde örgütlenip yabancı, Türk ayırmaksızın daha kötü durumda olan insanlara yardımcı oluyoruz. Böyle bir örgütlenme içinde yardımlar yapıyoruz” diye konuştu.
Kage ailesine dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren Bahçealtı, Kage ailesini de dernek çatısı altında görmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Olgan: Anne adaylarının temkinli olmasında fayda var
YEREL HABERLER Doç. Dr. Olgan: Anne adaylarının temkinli olmasında ...
Yüksek antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren Cistus bitkisi için dağ taş dolaşıyor Cistus bitkisinden yaptığı sabunlar yok satıyor Almanya'da kilogramı 170 Eurodan satılıyor Çiçek açan bitki 1 ay içinde Adana’dan başlayıp Türkiye’nin 50 bölgesinde hasat edilecek hale gelecek Girişimci Cumali Bora: “Cistus şuan en karanlık çağında Korona virüsü kovacak bir bitkidir”
YEREL HABERLER Yüksek antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini ...
(Görüntülü) ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ-2 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ...
(Görüntülü) Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna hasret kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının ...
(Görüntülü) ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ-2 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ...
(Görüntülü) ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ ...
Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar
YEREL HABERLER Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar
Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek
YEREL HABERLER Koronavirüs konut tercihlerini de değiştirecek
Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna hasret kaldı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle 18 aylık kızının kokusuna ...
(Görüntülü) Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği ...
Gezi teknesinde yangın (3)
YEREL HABERLER Gezi teknesinde yangın (3)
(Görüntülü) HOLLANDA'DAN GETİRİLEN VE KARANTİNA İÇİN TOKAT'A GÖTÜRÜLECEK OLAN TÜRK VATANDAŞLARININ UÇAĞI SAMSUN'A İNDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HOLLANDA'DAN GETİRİLEN VE KARANTİNA İÇİN ...
Sahillerin boş kaldığı Alanya'da caddeler doldu
YEREL HABERLER Sahillerin boş kaldığı Alanya'da caddeler doldu
Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu
YEREL HABERLER Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu
(Görüntülü) Alanya'da sahiller boşaldı, caddeler doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da sahiller boşaldı, caddeler ...
(Görüntülü) Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği ...
(Görüntülü) Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu
Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, 3 ay sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Alanya'da yerleşik İsveçli çiftin bebeği Alicia, 3 ay ...
(Görüntülü) Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya ...
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu " Dünyanın en huzurlu ve güvenli kentiyiz "
YEREL HABERLER Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ...
İki gezi teknesi, çıkan yangında zarar gördü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER İki gezi teknesi, çıkan yangında zarar gördü (2)- ...
(Görüntülü) Evden atılmakla tehdit edilen kadın, fazla gelen yardımları paylaşacak 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden atılmakla tehdit edilen kadın, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X