16 yıldır aynı baz istasyonuna yuva yapan leylek kuluçkada

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 16 yıldır aynı baz istasyonunun üstüne yuva yapan leylek, bu yıl da aynı yere yuva kurdu. Kuluçka dönemindeki dişi leylek, bir an olsun yuvadan ayrılmıyor.<br>Antalya'da, 16 yıldır her yıl aynı yere yuva yaparak yavrularını büyüten leylek çifti, bu yıl da aynı yuvaya geldi. Etrafı iş yerlerinin depolarıyla çevrili aynı zamanda ağaçlık olan bölgedeki baz istasyonuna gelen leylekler, görenleri gülümsetiyor. Meraklı bakışlarla etrafı izleyen dişi leylek, yuvadan bir dakika bile ayrılmazken, erkek leylek ise dişisini beslemek için ava çıkıyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-04-18 11:06:36<br>

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