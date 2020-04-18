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Eczacılar, TEB Başkanı Çolak'ı istifaya davet etti

DHA

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Baştan sona sürecin yönetilememesi ve eczacının sahipsiz bırakılması sebebiyle, görevlerini yerine getiremeyen ve attığı her adımda yanlışlar yapan Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak'ı istifaya davet ediyoruz" dedi. Koronavirüs salgının tüm hızıyla yayılmaya ve canlar almaya devam ettiğini belirten Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ertekin, odanın internet sayfasından yayınladığı 'Artık yeter' başlıklı açıklamayla, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak'ı istifaya davet etti. Pandemi...

Eczacılar, TEB Başkanı Çolak'ı istifaya davet etti

<br>Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Baştan sona sürecin yönetilememesi ve eczacının sahipsiz bırakılması sebebiyle, görevlerini yerine getiremeyen ve attığı her adımda yanlışlar yapan Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak'ı istifaya davet ediyoruz" dedi.<br>Koronavirüs salgının tüm hızıyla yayılmaya ve canlar almaya devam ettiğini belirten Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ertekin, odanın internet sayfasından yayınladığı 'Artık yeter' başlıklı açıklamayla, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak'ı istifaya davet etti. Pandemi sürecinde eczacıların yaşadığı sorunlara değinen Ertekin, "Türkiye'nin dört bir yanında eczacılar bu öldürücü salgın ile fedakarca en ön saflarda mücadele etmektedirler. Vefat eden her bir meslektaşımızı kaybetmenin derin acısını tüm ağırlığıyla hissetmekteyiz. Eczacıların ve eczane çalışanlarımızın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu ortadadır. Bizlerin çatı kurumumuz olan TEB'in basiretsiz yönetimi nedeniyle bir meslektaşımızı daha kaybetmeye tahammülü kalmamıştır. Türkiye'de eczacılar ve eczane çalışanları gergin, mutsuz ve umutsuzdur" dedi.<br>Sürecin başından itibaren odaların, eczacıların yanında olmaya gayret ettiğini kaydeden Başkan Ertekin, "Eczanelerde sosyal mesafenin korunmasına ilişkin mekan düzenlemelerinin yapılması, uyarıcı afişlerin bastırılıp dağıtılması, eczanelerin dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması, bulaş riskini azaltmak için mesai ve nöbet saatlerinin düzenlenmesi, maske ve koruyucu gözlük dağıtımı, halka ulaştırmak üzere ekonomik maske ve dezenfektan temini gibi koruyucu faaliyetleri hızla yerine getirdiler. Devlet kurumları ile koordineli bir şekilde çalışılarak sürecin doğru işletilmesi sağlandı" diye konuştu.<br>`İSTİFA ETMESİ YERİNDE KARAR OLUR´<br>Baştan sona sürecin yönetilememesi ve eczacının sahipsiz bırakılması sebebiyle Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'ı istifaya davet ettiklerini açıklayan Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ertekin, şunları kaydetti:<br>"Bu örgütün, bu yönetim anlayışını daha fazla taşıyabilme imkanı kalmamıştır. Kendisini ve camiamızı daha fazla sıkıntıya sokmamak adına 'istifa' etmesinin yerinde bir karar olacağını düşünmekteyiz. Aksi takdirde Covid-19 pandemisi sonrası günlerde üyelerimize olan sorumluluğumuz gereği kongre süreçlerinin başlatılması hususunda yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR<br>2020-04-18 11:08:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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