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Korona virüsü yenen sağlık kahramanından ürperten sözler Korana virüsünü yendi, plazmasıyla 2 hastaya da umut oldu Hemşire Özgür Civan: "Odaya parfüm sıkıyorsunuz, kokusunu alamıyorsunuz" Bir arkadaşımızda ateş ve öksürük başlaması nedeniyle Covid-19 testi yapıldı, 10 personel pozitif çıktı" Bende hiçbir belirti yoktu, normal gündelik hayatımda çalışıyorken test verdim benim testimin sonucu da pozitif çıktı" "Hala tat ve koku alamıyorum" “Bağışta bulunmak benim için çok güzel bir andı. Belki iki insan yoğun bakımdan çıkabilecek” “Yeniden hastalığa yakalanma riskim olsa bile görevimi bırakmam”

İHA

Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid19) hastalığını yendikten sonra bağışladığı plazmayla da yoğun bakımda tedavi gören 2 hastaya umut olan 23 yaşındaki hemşire Özgür Civan, korona virüsün belirtileri arasına giren tat ve koku kaybını, kendi hastalığında yoğun bir şekilde yaşadığını belirterek, "Odaya parfüm sıkıyorsunuz, kokusunu alamıyorsunuz. Hala tat ve koku alamıyorum" dedi. Türkiye'ye anlamlı bir mesaj da veren civan, hastalığa yeniden yakalanma riski olsa bile görevine her zaman devam etmek istediğini söyledi.

Korona virüsü yenen sağlık kahramanından ürperten sözler Korana virüsünü yendi, plazmasıyla 2 hastaya da umut oldu Hemşire Özgür Civan: "Odaya parfüm sıkıyorsunuz, kokusunu alamıyorsunuz" Bir arkadaşımızda ateş ve öksürük başlaması nedeniyle Covid-19 testi yapıldı, 10 personel pozitif çıktı" Bende hiçbir belirti yoktu, normal gündelik hayatımda çalışıyorken test verdim benim testimin sonucu da pozitif çıktı" "Hala tat ve koku alamıyorum" “Bağışta bulunmak benim için çok güzel bir andı. Belki iki insan yoğun bakımdan çıkabilecek” “Yeniden hastalığa yakalanma riskim olsa bile görevimi bırakmam”

Antalya’da yeni tip Korona virüs (Covid19) hastalığını yendikten sonra bağışladığı plazmayla da yoğun bakımda tedavi gören 2 hastaya umut olan 23 yaşındaki hemşire Özgür Civan, korona virüsün belirtileri arasına giren tat ve koku kaybını, kendi hastalığında yoğun bir şekilde yaşadığını belirterek, "Odaya parfüm sıkıyorsunuz, kokusunu alamıyorsunuz. Hala tat ve koku alamıyorum" dedi. Türkiye'ye anlamlı bir mesaj da veren civan, hastalığa yeniden yakalanma riski olsa bile görevine her zaman devam etmek istediğini söyledi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji servisinde hemşire olarak görev yapan Özgür Civan (23), servisteki çalışanlara yönelik yapılan Covid19 testinde sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. 28 Mart’ta testi pozitif çıkan Civan, çekilen tomografinin ardından hastalığı ağır seyretmediği için 14 gün evinde izole bir şekilde kaldı. 6 ve 7 Nisan tarihlerinde hastaneye giderek tekrardan test veren Civan’ın her iki sonucu da negatif çıktı. 5 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Özgür Civan, 15 Nisan’da görevinin başına döndü. 16 Nisan’da ise Kepez Devlet Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastalar için Kızılay Kan Merkezi’nde giderek, plazma bağışında bulunan Civan, yaşadığı süreci anlattı.

“Gündelik hayatımda çalışıyorken test verdim, pozitif çıktı”
27 Mart’ta üroloji servisinde çalışan bir arkadaşında ateş ve öksürük başlaması nedeniyle, Covid19 testi yapıldığını söyleyen Civan, “Testi pozitif çıktı ve hastaneye yatışı verildi. 28 Mart’ta ise başka arkadaşlarda tekrar ateş çıktı. Testleri de pozitif çıkınca servisi karantinaya aldık. Serviste çalışanlar olarak toplandık ve test verdik. Test sonucunda 10 civarındaki arkadaşımın testi pozitif çıktı. Bende hiçbir belirti yoktu, normal gündelik hayatımda çalışıyorken test verdim ve testimin sonucu pozitif çıktı. Ardından bizden tomografi istediler ve tomografi çekildi. Tomografi istemelerinin nedeni, akciğerimizde bir sıkıntı olup olmadığına bakmaktır. Benim tomografim çok temiz çıktığı için 5 günlük tablet tedavisi verildi. Evime geri döndüm” ifadelerini kullandı. Civan, 14 günlük izolesinin ardından 6 ve 7 Nisan tarihlerinde yapılan testlerinde sonucunun negatif çıktığını kaydetti.

“Eklem ağrılarım oldu”
Hastalığa yakalandıktan sonra, kendisinde oluşan semptomlar hakkında bilgiler veren Civan, şöyle konuştu:
“Bende ateş ve öksürük olmadı. 28 Mart’ta pozitif çıktı, 29’unda eklem ağrılarım oldu. 30 Mart’ta ise ağrı şiddetlendi. 1 Nisan ve 2 Nisan’da daha da artmaya başladı. Uyutmuyordu. Bende ve diğer arkadaşlarımda gördüğüm en net belirti, eklem ağrısıydı. Ateş ve öksürük olamayabilir. ‘Sizde kesin ateş ve öksürük olacak’ diye bir şey yok. Bende olmadı, sizde de olmayabilir. Ardından tat ve koku gidiyor. Bunun nedenine bazıları, ‘kullandınız ilaçlardan dolayı oluyor’ diyor, bazıları ise hastalıktan dolayı olduğunu söylüyor. Bende tat ve koku hala gelmedi. Mesela odaya parfüm sıkıyorsunuz kokusunu alamıyorsunuz, yemek yiyorsunuz tadını ve kokunu alamıyorsunuz.”

Plazma bağışında bulundu, 2 hastaya umut oldu
Semptomlarının seyrek olduğundan dolayı, Kızılay’daki görevlilerin kendisiyle iletişime geçtiğini ve Kepez Devlet Hastanesi’nde Covid19 nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların olduğu bilgisini verdiklerini dile getiren Özgür Civan, hastalar için plazma bağışında bulunduğunu belirtti.

“Bağışta bulunmak güzel bir duyguydu”
‘İnsanlara umut oluyoruz’ diyen genç sağlıkçı, “Gerçekten benim için çok güzel bir andı. Belki iki insan yoğun bakımdan çıkabilecek. Onların artık başka bir seçenekleri yoktu. Ailelerin yerine kendimi koydum ve bağışta bulunmak güzel bir duyguydu” diye konuştu.

“Psikolojik olarak hazırdım”
Hastalığa yakalanmadan önce, psikolojik olarak bu riske karşı kendini hazırladığını vurgulayan Özgür Civan, “Sağlık sektöründesiniz ve bugün olmazsa yarın olacak. Önemli olan bunun psikolojisi. Çok da üzülmedim, çok fazla belirtim yoktu, buna hazırlıklıydım. Psikolojik olarak kendimi hazırlamıştım” dedi.

“Tekrar yakalanma riskim olsa da görevime dönerim”
Civan, ‘Tekrardan hastalığa yakalanma riskiniz olsa, yine de görevinize devam etmek ister miydiniz?’ sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:
“Evde izole olduğum süreç çok zor geçti. Bir odadasınız ve 14 gün boyunca odadan çıkmıyorsunuz. Çıktığınız zaman da 10 dakika lavaboya gidiyorsunuz, o sırada da maske takıyorsunuz. Ben göreve dönmek istiyordum. Bu hastalığı atlatmış birisi olarak insanlara bilgi verebiliyorum, insanlara yardımcı olabiliyorum. Hastalığı atlatamayan birisi söylese insanlar pek ciddiye almıyor. Ama atlatan birisi olunca insanlar daha fazla ciddiye alıyor. Ben bunun için görevime dönmek istiyordum. Keşke daha fazla insana ulaşabilsem, onlara bilgi verebilsem. Yakalanma riskim olsa tabii ki giderim. Orada insanlara yardımcı olabilirim. İnsanların beslenmelerini yönlendirebilirim, kendilerini hazırlamalarına yardımcı olabilirim. O insanlara bu süreç hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunun için de görevime başladım”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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