2 aylık ev kirasını ödeyemediği için şahsi eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu "Ben ismimi ve yüzümü saklıyorum utancımdan ama onlar utanmadı" Tek başına yaşadığı evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı Genç adam polise giderek şikayetçi oldu “Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem”

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki M. K., çalıştığı işyerlerinden düzenli maaş alamayıp 2 aylık ev kirasını ödeyemediği için emlakçı tarafından şahsi eşyalarıyla birlikte kapı önüne konulduğunu ileri sürdü.

Bu duruma düştüğü için utandığını ve bu yüzden de yüzünü göstermek istemediğini belirten M.K, “Ben düştüğüm durumdan tanıyorum ama O, beni bu şekilde mağdur etmekten ve benim evime izinsiz çilingirle girmekten utanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oluyor. Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem” dedi.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde yaşayan M.K. (30), geçtiğimiz yıl ağustos ayında kira bedeli 1000 TL olmak üzere emlakçıdan eşyalı ev kiraladı. Turizm sektöründe güvenlik görevlisi olan M. K. sezonun bitmesiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ardından çeşitli fastfood işletmelerinde çalışmaya başlayan M.K., Korona virüs (Covid19) salgınıyla birlikte son çalıştığı işyerinden maaşını parça parça almaya başladı. M. K., 2 aylık ev kirasını ödeyemeyince iddiaya göre emlakçı tarafından uyarıldı, geçtiğimiz ayın başında ise kendisi dışarıdayken evine girilip şahsi eşyaları evin dışına çıkartıldı. Kapı anahtar göbeği değiştirilen M.K. evine giremeyince soluğu karakolda alıp emlakçı hakkında şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.