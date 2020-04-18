Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cadde üzerinde bekleyen bir kadın, araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.<br>Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala kadının yanına gelen bazı araç sürücüleri, fuhuş için pazarlık yaptı. Bölgeden geçen bisikletliler ise meraklı gözlerle kadına baktı. Kısa süre sonra kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.<br>Buna benzer görüntüler, aynı cadde ve saatte geçen hafta da yaşanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-04-18 11:58:36<br>

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