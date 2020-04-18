Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında Şefik Özkaya (44) av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 5 kişi gözaltına alındı.<br>Töngüşlü Mahallesi merkez mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında bir market önünde yaşanan olay, iddiaya göre şöyle meydana geldi:<br>Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sonra ererken, taraflar 200 metre ilerideki meydanda yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada Z.A. (48) yanında taşıdığı av tüfeği ile Şefik Özkaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Şefik Özkaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Özkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Jandarma, Z.A. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-04-18 12:15:27<br>

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