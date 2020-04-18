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Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp, polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Gözaltına alınan gençler, sıcak olduğu gerekçesiyle ekip otosunun kapısının kapatılmamasını istedi

İHA

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında Türk bayrağıyla kapladıkları otomobille dışarı çıkan 2 genç, polisin dur ihtarına uymayıp kenti adeta birbirine kattı. Polisin yaklaşık yarım saatlik kovalamacası sonrasında yakalanan gençler, gözaltına alınacağı sırada sıcak olduğu gerekçesiyle polis otosunun kapısının kapatılmamasını istedi. Buna karşılık polisse 'Kaçarken de sıcak olmuştu. Sabredeceksiniz' cevabını verdi. Gençlere, kent trafiğini tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, dur ihtarı, sosyal mesafe kuralına uymama cezalarından yaklaşık 15 bin lira ceza uygulandı.

Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp, polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Gözaltına alınan gençler, sıcak olduğu gerekçesiyle ekip otosunun kapısının kapatılmamasını istedi

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasında Türk bayrağıyla kapladıkları otomobille dışarı çıkan 2 genç, polisin dur ihtarına uymayıp kenti adeta birbirine kattı. Polisin yaklaşık yarım saatlik kovalamacası sonrasında yakalanan gençler, gözaltına alınacağı sırada sıcak olduğu gerekçesiyle polis otosunun kapısının kapatılmamasını istedi. Buna karşılık polisse ‘Kaçarken de sıcak olmuştu. Sabredeceksiniz’ cevabını verdi. Gençlere, kent trafiğini tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, dur ihtarı, sosyal mesafe kuralına uymama cezalarından yaklaşık 15 bin lira ceza uygulandı.
Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Buğra F. (23) ve Hakan K. (27) isimli iki gencin bulunduğu 07 YTK 89 plakalı otomobil kontrol yapan ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekiplerin bildirmesi üzerine ön tarafında plakası olmayan ve arka plakası üzerindeki Türk bayrağı ile kapatılan aracın arkasına çok sayıda polis ekipleri takıldı. Ara sokaklara giren otomobil, yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından Düdenbaşı Mahallesi 2324 sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Buğra F. ve Hakan K. ekip otosunun kapısının kapatılacağı sırada havanın sıcak olduğu gerekçesiyle kapının kapatılmamasını istedi. Buna karşılık polisse ‘Kaçarken de sıcak olmuştu. Sabredeceksiniz’ cevabını verdi. Şüpheliler, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna ise ‘Sanane’ cevabını verdi.
Gençlere, kent trafiğini tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, dur ihtarı, sosyal mesafe kuralına uymama cezalarından yaklaşık 15 bin lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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