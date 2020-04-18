(Görüntülü) Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler yurda dönüyor

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana karantinada olan dev yolcu gemisi El Venizelos'taki Türk mürettebatın geri dönüş yolculuğu başladı.<br>İzmir'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart tarihinde yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'da giriş yapamadı ve 25 günün sonunda Yunanistan'ın Pire Limanı'nda demirleyebildi. Gemide bulunan İsviçre vatandaşı 72 yaşındaki Remy Kim'in 21 Mart tarihinde koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesinin ardından karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, içlerinde 65 Türk'ün de bulunduğu 120 kişinin yapılan testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlar gemiyle birlikte Pire Limanı'nda karantinaya alındı. Geriye kalan içlerinde 87 Türk'ün de bulunduğu ve testleri negatif çıkan 263 kişi ise Atina'da bulunan Coral Otel'e yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan Türk çalışanların hiçbirinde koronavirüse rastlanmazken, doktorların 'Ülkenize dönüş yapabilirsiniz' demesiyle dönüş yolculuğu bu sabah saat 09.00'da başladı. Otelden çıkıp, 6 otobüse bindirilen Türk çalışanlar İpsala Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.<br>'HEPİMİZ SIKINTIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'<br>Yolculuğa başlayan Türk mürettebattan İzmir'de yaşayan Habib Aksoy, "Otelden ayrıldık. Yavaş yavaş ülkemize dönüyoruz inşallah. Ailemize kavuşmanın mutluluğu var. İnşallah Türkiye'de de bir sıkıntı yaşamadan ailelerimize kavuşuruz. Burada yaşadığımız süre boyunca hepimiz sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Yemekler olsun, odaların sıcaklığı, soğukluğu olsun. Kimseyle muhatap olamıyorduk. Herhangi bir yardım alamadık. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalıştık. Zor geçti. Umarım tekrarı olmasın" dedi.<br>Diğer yandan, geminin İspanya'daki tersanede yapımı süren başka bir geminin inşasında çalışanlara otel olarak hizmet vermeye gittiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-18 13:39:45<br>

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