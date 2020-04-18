(Görüntülü) Saklandığı camide yakalandı

Başarılı nakil cerrahı Kovid-19 ile mücadelenin olmazsa olmazlarını kukla "Pala" ile anlatıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan ve devriye gezen polis ekibini görünce camiye saklanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla yakalandı.<br>Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Camii'nde meydana geldi. Sokakta gezerken devriye gezen polis ekibini görün vatandaş, camiye saklandı. Çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar, ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adresteki cami içinde arama yaptı. Yapılan aramada saklanan vatandaş bulundu.<br>Maske taktırılan ve ismi açıklanmayan kişi, cami içinden alınarak ekip arabasına bindirildi. Vatandaşa 'sokağa çıkma yasağına uymamak' suçundan cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-18 13:59:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.