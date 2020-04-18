Kurallara uymayan kişilere toplam 108 bin TL para cezası uygulandı Antalya’da, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı

Antalya’da yapılan, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 4 iş yerine 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken, 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere de toplam 108 bin 962 TL para cezası tatbik edildi.

Genel asayişin ve korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 81 ilde, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. Antalya’da dün yapılan denetimlerde, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığından görevlilerden oluşan 416 ekip, bin 959 personel, 8 deniz aracı, 2 hava aracı ve 7 dedektör köpek yer aldı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 236 sabit uygulama noktası ve bin 449’u süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 576 iş yeri kontrol edildi. Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 4 iş yerine 12 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.



Şüpheli araç ve şahıslar incelendi

Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine yapılan kontrollerde de toplam 4 bin 46 kişi denetlendi. 24 kişi 20 yaş altı, 4 kişi 65 yaş üstü ve sosyal mesafeye uymayan 159 kişiye toplam 108 bin 962 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda aranan 6 şahıs yakalandı, 1’i ise gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında 597’si toplu taşıma, 232’si ticari taksi olmak üzere toplam 3 bin 862 araç kontrol edildi. Toplam 82 araca 54 bin 36 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan 438 park ve bahçe ile 259 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.