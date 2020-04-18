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(Görüntülü) Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik

DHA

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sokak hayvanlarına ve martılara kaldı. Antalya'da sokağa çıkma yasağının ilk günü, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de tarihi görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Yaz aylarında binlerce insanın denize girip güneşlendiği sahil şeridi sessizliğe büründü. Yaya polis devriyelerinin göze çarptığı sahil bandında, emniyet mensupları uygulama yaptı. Sokak köpekleri ıssız sahili mesken tuttu. Kimisi plajda yürüdü, kimisi ise bankların altında şekerleme yaptı. Martılar ise Bağaçay'ın...

(Görüntülü) Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sokak hayvanlarına ve martılara kaldı.<br>Antalya'da sokağa çıkma yasağının ilk günü, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de tarihi görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Yaz aylarında binlerce insanın denize girip güneşlendiği sahil şeridi sessizliğe büründü. Yaya polis devriyelerinin göze çarptığı sahil bandında, emniyet mensupları uygulama yaptı. Sokak köpekleri ıssız sahili mesken tuttu. Kimisi plajda yürüdü, kimisi ise bankların altında şekerleme yaptı. Martılar ise Bağaçay'ın denizle buluştuğu noktada sahile konarak sürü şeklinde dinlendi.<br>MEYDAN KEDİLERE EMANET<br>Antalya'nın en merkezi noktası Cumhuriyet Meydanı'nda ise kumrular ve kediler meydanı işgal etti. Belediye ekipleri tarafından meydana bırakılan mamaları yiyen kumruları, kediler uzaktan izledi. Kedilerin, kentin simgesi Yivli Minare silüeti altında güneşlenmeleri ise objektiflere yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-18 14:42:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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