Kavga ihbarına giden jandarmaya, tatlı ve meşaleli sürpriz

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, mahallelinin Şehitler Haftası dolayısıyla hazırladığı tatlı ve meşaleli sürprizle karşılandı.<br>İlçenin Mahmutlar Mahallesi Jandarma Karakolu'nu dün akşam saatlerinde arayan vatandaşlar Yangılı Mezarlığı mevkiinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine yola çıkan jandarma ekipleri, olay yerine gittiklerinde mahallelinin meşaleli sürpriziyle karşılaştı. Ekipler, ihbarın gerçek olmadığını, mahalle sakini Selahattin Uğurkutu (40) ve arkadaşlarının Şehitler Haftası'nda kendilerine moral vermek amacıyla bir kutlama düzenlediklerini gördü.<br>Meşalelerle karşılanan jandarma ekiplerini mahalleli, 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla alkışladı. Balkonlardakiler de alkış ve tezahüratla destek verdi. Yapılan karşılamadan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen ekipler, mahalleliye teşekkür etti. Mahalleli ise jandarmaya çiçek vererek tatlı ikram etti.<br>Selahattin Uğurkutu, Şehitler Haftası dolayısıyla jandarma ekiplerine moral için sürprizi organize ettiklerini belirterek, vatandaşın güvenliğini sağladığı ve koronavirüs sürecinde yapılan fedakar çalışmalarından dolayı tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-04-18 15:33:10<br>

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