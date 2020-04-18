Kaş’ta MEM uzaktan eğitime erişimi sağlıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde uzaktan eğitim alma konusunda sıkıntı yaşayan bazı öğrencilerin imdadına Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) yetişti. Öğrencilerin uzaktan eğitim ve öğretime erişimi sağlandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı örnek projesini hayata geçirdi, dersler dijital eğitim platformu EBA TV’den anlatılmaya başlandı. GSM operatörlerince ücretsiz internet desteği verildi fakat bazı öğrenciler evlerinde televizyon ve bilgisayar olmaması nedeniyle uzaktan eğitimi alma konusunda sıkıntılar yaşadı.

Kaş’ta da uzaktan eğitim alma konusunda bazı ilköğretim öğrencileri problem yaşadı. İki öğrencinin imdadına Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetişti. Bu süreçte veli ve öğrencileri arayan Atatürk İlkOrtaokulu idaresi, bir öğrencinin televizyon talebiyle karşılaştı. Evinde televizyon olmadığı için EBA TV’yi izleyemediğini ifade eden öğrenciye Okul Müdürü Ali Oflaz, Müdür Yardımcıları Aysel Güngör ve Meryem Sezer ile Okul Aile Birliği Başkanı Mehtap Çobanoğlu tarafından televizyon temin edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek kurulumu yaptırılan EBA TV’ye öğrencinin ulaşması sağlandı. Diğer bir öğrencinin ise frekans ayarı yapamadıkları için EBA TV’yi izleyemediğini dile getirmesi üzerine, okul idaresince sıkıntı çözüldü.

Her zaman öğrencilerin yanında oluklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Ceylan, “Velilerle iletişimimiz devam etmektedir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız ve vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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