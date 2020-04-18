Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi

DHA

Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde lösemi hastası Şebnem Köseoğlu (31) için Seksenler dizisi oyuncuları doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı. Doğum gününden bir gün önce 3'üncü kez lösemiye yakalandığını öğrenen öğretim görevlisi Köseoğlu, sürekli maske taktığı için kendini `Maskeli Şebnem´ olarak tanımlıyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, dün yeni yaşını kutladı. Doğum gününden bir gün önce kontrole gittiğinde 3'üncü kez lösemiye yakalandığını öğrenen...

Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi

<br>Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde lösemi hastası Şebnem Köseoğlu (31) için Seksenler dizisi oyuncuları doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı. Doğum gününden bir gün önce 3'üncü kez lösemiye yakalandığını öğrenen öğretim görevlisi Köseoğlu, sürekli maske taktığı için kendini `Maskeli Şebnem´ olarak tanımlıyor.<br>Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, dün yeni yaşını kutladı. Doğum gününden bir gün önce kontrole gittiğinde 3'üncü kez lösemiye yakalandığını öğrenen Köseoğlu, bu haberi kendi sosyal medya hesabından, 'Dünyam başıma yıkıldı' notuyla sevenlerine duyurdu. İlk olarak 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalanan Köseoğlu, yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında ikinci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı kampanyası başlatılırken, siyasetten spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi. Ancak üç gün önce hastaneye kontrole giden Köseoğlu yeniden hastalığın nüksettiğini öğrendi.<br>MASKELİ ŞEBNEM'E MORAL EN SEVDİĞİ DİZİDEN GELDİ<br>Doğum günü öncesi büyük hayal kırıklığı yaşayan Köseoğlu'na destek öğrencilerinden ve birçok ünlü isimden geldi. Doğum gününde çok sayıda video ve mesaj paylaşılan Köseoğlu, en sevdiği dizi olduğunu belirttiği 'Seksenler' dizisi oyuncularının kendisi için paylaştığı doğum günü videolarını, "Benim gibi bir Seksenler dizisi aşığına olabilecek en minnoş jest" notuyla yayınladı.<br>Oyuncular Begüm Öner Fersoy, eşi Ceyhun Fersoy, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut, sürekli maske kullandığı için kendisini 'Maskeli Şebnem' olarak da tanımlayan Şebnem Köseoğlu'nun doğum gününü videoyla kutladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-18 16:56:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı
DJ'den sokağa çıkma yasağında moral konseri
YEREL HABERLER DJ'den sokağa çıkma yasağında moral konseri
POYD Başkanı Atmaca: “Turizm sektörü olarak hazırız”
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: “Turizm sektörü olarak hazırız”
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
YEREL HABERLER Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler ...
(Görüntülü) Geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Geri dönüşüm deposunda yangın
Antalya'da üretim son gaz devam ediyor Seralarına bebeğe bakar gibi bakıyor bir gün bile ara veriyorlar Sokağa çıkma yasağından muaf üreticiler seralarda çalışıyor Üreticilerden mesaj: "Biz sizin için seralarda çalışıyoruz siz evde kalın"
YEREL HABERLER Antalya'da üretim son gaz devam ediyor Seralarına ...
Kaş’ta MEM uzaktan eğitime erişimi sağlıyor
YEREL HABERLER Kaş’ta MEM uzaktan eğitime erişimi sağlıyor
(Görüntülü) Serik'te ekipler görev başında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te ekipler görev başında
(Görüntülü) Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına ...
Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı ...
sokağa çıkamadılar, uçurtmayla özgürlüğü aradılar Sokağa çıkma kısıtlamasını uçurtma yaparak değerlendirdiler Antalya’da evde canı sıkılan 2 komşu, uçurtma yaptı
YEREL HABERLER sokağa çıkamadılar, uçurtmayla özgürlüğü ...
Kavga ihbarına giden jandarmaya, tatlı ve meşaleli sürpriz
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden jandarmaya, tatlı ve meşaleli ...
Evlere servis gazete
YEREL HABERLER Evlere servis gazete
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik
(Görüntülü) Evlere servis gazete
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evlere servis gazete
(Görüntülü) Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği ...
Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü Antalya’da kuzen cinayeti
YEREL HABERLER Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ...
Ormana sıçrayan alevleri söndürmek isterken yanarak can verdi
YEREL HABERLER Ormana sıçrayan alevleri söndürmek isterken yanarak ...
Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu
YEREL HABERLER Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu
(Görüntülü) Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi ...
(Görüntülü) Yasak dışındaki çiftçi üretmeye devam etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasak dışındaki çiftçi üretmeye devam ...
Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ekmek dağıtımına devam ...
Kurallara uymayan kişilere toplam 108 bin TL para cezası uygulandı Antalya’da, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı
YEREL HABERLER Kurallara uymayan kişilere toplam 108 bin TL para ...
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X