(Görüntülü) Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi

Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi<br>ANTALYA'nın Serik ilçesinde vatandaşlar ekmek istemek için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile süpriz yaptı.<br>Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamadıkları gerekçesiyle zabıtadan kendilerine ekmek getirmesini istedi. Zabıta ekipleri sokağa geldiğinde ise yüksek sesle İstiklal Marşı çalınmaya başladı. Durum karşısında şaşıran zabıta görevlileri selam vererek İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar da İstiklal Marşı sonrası alkışlar eşliğinde 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedi.<br>Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan uygulama zabıtayı duygulandırdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-18 17:18:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.