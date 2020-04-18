(Görüntülü) Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı

Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokağa çıkamayan Antalyalılar soluğu apartman çatılarında aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kent merkezinde bulunan binaların çatılarına çıkan vatandaşlar farklı yollarla zaman geçirdi. 5 kişilik bir aile çatıya serdikleri halının üzerinde oturarak zaman geçirirken, bir grup vatandaş ise güneşten korunmak için çatıya çardak yaptı. Birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına koydukları sandalyelerde oturdu.<br>4 kişilik arkadaş grubu ise çatıya kurdukları masanın etrafında oturarak yüksek sesle müzik dinledi. Arkadaş grubu bir süre sonra müziğin etkisiyle kalkıp oynamaya başladı. Oynayan kişiler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-18 17:30:31<br>
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