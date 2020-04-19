Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor

DHA

Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs testlerinin yapıldığı özel laboratuvarın kapısı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıldı. 'Covid-19' Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya Mutlu, özel oluşturulan ekibin koruma giysilerini giyerek, çalışma yaptığı laboratuvarda, günlük 300 koronavirüs PCR test kapasitesine sahip olduklarını ve 3 saatte sonuç aldıklarını söyledi. Virüsün varlığı sayısal olarak olmasa da negatif ve pozitif olarak sonuç veriyor.<br>Organ nakillerindeki başarılarla tüm dünyada ismi duyulan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde organ nakilli hastalar için özel olarak kullanılan laboratuvar oluşturulmuştu. Hastanenin aciline 28 Mart itibarıyla koronavirüs şüphesiyle giriş yapan hastadan sonra A bloku koronavirüs hastaları için özel ayrılırken, 'Covid-19' testleri de daha önce organ nakli hastaları için özel oluşturulan laboratuvarlarda incelenmeye başlandı. AÜ Hastanesi 'Covid-19' Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı ve 'Covid-19' Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs vakaları için inceleme yapılan özel laboratuvarı DHA muhabirine anlattı. Günlük 300 koronavirüs PCR test kapasitesi altyapısına sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Mutlu, kendi hastalarının dışında İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen hastaların numunelerini de incelediklerini, sonuçlarına da 3 saat sonra ulaştıklarını söyledi.<br>ALTYAPI GELİŞTİRİLDİ<br>Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin organ nakillerindeki başarısıyla birlikte iyi altyapıya sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Mutlu, "İyi bir altyapı ve personelin olması koronavirüs testleri konusunda bize avantaj sağladı. Bu sayede koronavirüs testlerini özel laboratuvarlarda yapabilir durumuna geldik. Laboratuvarımızda ve çalışanlarımızda ufak tefek değişiklikler yaptık. Günde 300 koronavirüs testi çalışabilecek durumdayız. Bunların 50'si60'ı kendi hastanemize başvuran ve şu anki klinikte yatan hastalardan alınıyor. Geri kalan kısmı ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün sahadan toplayıp bize gönderdiği örneklerdir" dedi.<br>SONUÇLAR 3 SAAT SONRA<br>Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kitlerle işlemleri gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Mutlu, "Bu testler maliyetli. Sağlık Bakanlığı'mız bizi her konuda destekliyor. Onların gönderdiği kitlerle koronavirüs testlerini yapıyoruz. Biz aslında moleküler bir PCR testinden bahsediyoruz. PCR testindeki tüm aşamalar dahil edildiğinde laboratuvara örnek ulaştıktan sonra 3 saat gibi bir süreçte bize sonuç veriyor. Bir de 1,5 saatte sonuç veren bir kitimiz var. Her ikisi de İl Sağlık Müdürlüğü'nden bize ulaşan kitlerdir. Bu kitlerle dünya standartlarında virüsün varlığı sayısal olarak olmasa da negatif ve pozitif olarak sonuç veriyor" diye konuştu.<br>GELİŞMİŞ ÖZEL LABORATUVAR<br>Koronavirüs şüphesi olan kişilerden boğaz ve burnun arka kısmından sürüntü örnekleri alındığını belirten Prof. Dr. Mutlu, "Moleküler testler her laboratuvarda yapılan testler değildir. Özellikle bulaşıcılığı yüksek bir mikro organizmadan bahsediyorsak çalışan kişileri korumak adına biyogüvenlik kabininizin olması şarttır. Örnekten örneğe bulaşmayı da engellemeniz gerekiyor. Pozitiften, negatif örneğe bulaşma riski var. Tüm bu nedenlerden dolayı daha komplike daha eğitimli insanların çalıştığı laboratuvarlara ihtiyacımız var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-04-19 09:35:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malta eriği, üreticinin yüzünü ...
(Görüntülü) Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler yurda dönüyor (2) - YURDA DÖNEN TÜRKLERDEN MESAJ VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler ...
Denizde erkek cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Denizde erkek cesedi bulundu (2)
Korkuteli Müftülüğü, 400 gıda kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Korkuteli Müftülüğü, 400 gıda kolisi dağıttı
Korkuteli kurallara uydu, ihtiyaçlar eve servis edildi
YEREL HABERLER Korkuteli kurallara uydu, ihtiyaçlar eve servis ...
İmam cemaatindeki yaşlı adamı evinde tıraş etti
YEREL HABERLER İmam cemaatindeki yaşlı adamı evinde tıraş etti
(Görüntülü) İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten ...
Yangını söndürmek isterken canından oldu Antalya’da çıkan yangını söndürmek isteyen kişi alevlerin arasında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Yangını söndürmek isterken canından oldu Antalya’da ...
(Görüntülü) Evlerde bayrak şöleni
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evlerde bayrak şöleni
(Görüntülü) Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı
İmam, cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi Yaşlı vatandaşın evine giden imam, makineyle yaşlı adamın saç ve sakal tıraşını yaptı
YEREL HABERLER İmam, cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi Yaşlı ...
(Görüntülü) Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara ...
(Görüntülü) Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli ...
(Görüntülü) Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekmek istemek için çağrılan zabıtaya ...
(Görüntülü) DJ'den yasaklı günde müzik partisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) DJ'den yasaklı günde müzik partisi
Antalya’da balıkçı teknesi yandı
YEREL HABERLER Antalya’da balıkçı teknesi yandı
(Görüntülü) Çocukların 23 Nisan hazırlığı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocukların 23 Nisan hazırlığı
Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri yine unutmadı Balkonda çay içerken gördüğü polislere çay ikram etti Antalya caddelerinde tarihi sessizlik
YEREL HABERLER Evde kalan vatandaşlar, görev başındaki polisleri ...
Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Üçüncü kez lösemiye yakalanan 'Maskeli Şebnem'e doğum ...
Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı
DJ'den sokağa çıkma yasağında moral konseri
YEREL HABERLER DJ'den sokağa çıkma yasağında moral konseri
POYD Başkanı Atmaca: “Turizm sektörü olarak hazırız”
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: “Turizm sektörü olarak hazırız”
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
YEREL HABERLER Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler ...
(Görüntülü) Geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Geri dönüşüm deposunda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X