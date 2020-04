Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor

Over kanseri ameliyatı oldum! Korona riskim yüksek mi?

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüs testlerinin yapıldığı özel laboratuvarın kapısı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıldı. 'Covid-19' Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya Mutlu, özel oluşturulan ekibin koruma giysilerini giyerek, çalışma yaptığı laboratuvarda, günlük 300 koronavirüs PCR test kapasitesine sahip olduklarını ve 3 saatte sonuç aldıklarını söyledi. Virüsün varlığı sayısal olarak olmasa da negatif ve pozitif olarak sonuç veriyor.<br>Organ nakillerindeki başarılarla tüm dünyada ismi duyulan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde organ nakilli hastalar için özel olarak kullanılan laboratuvar oluşturulmuştu. Hastanenin aciline 28 Mart itibarıyla koronavirüs şüphesiyle giriş yapan hastadan sonra A bloku koronavirüs hastaları için özel ayrılırken, 'Covid-19' testleri de daha önce organ nakli hastaları için özel oluşturulan laboratuvarlarda incelenmeye başlandı. AÜ Hastanesi 'Covid-19' Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı ve 'Covid-19' Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs vakaları için inceleme yapılan özel laboratuvarı DHA muhabirine anlattı. Günlük 300 koronavirüs PCR test kapasitesi altyapısına sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Mutlu, kendi hastalarının dışında İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen hastaların numunelerini de incelediklerini, sonuçlarına da 3 saat sonra ulaştıklarını söyledi.<br>ALTYAPI GELİŞTİRİLDİ<br>Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin organ nakillerindeki başarısıyla birlikte iyi altyapıya sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Mutlu, "İyi bir altyapı ve personelin olması koronavirüs testleri konusunda bize avantaj sağladı. Bu sayede koronavirüs testlerini özel laboratuvarlarda yapabilir durumuna geldik. Laboratuvarımızda ve çalışanlarımızda ufak tefek değişiklikler yaptık. Günde 300 koronavirüs testi çalışabilecek durumdayız. Bunların 50'si60'ı kendi hastanemize başvuran ve şu anki klinikte yatan hastalardan alınıyor. Geri kalan kısmı ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün sahadan toplayıp bize gönderdiği örneklerdir" dedi.<br>SONUÇLAR 3 SAAT SONRA<br>Sağlık Bakanlığı'ndan gelen kitlerle işlemleri gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Mutlu, "Bu testler maliyetli. Sağlık Bakanlığı'mız bizi her konuda destekliyor. Onların gönderdiği kitlerle koronavirüs testlerini yapıyoruz. Biz aslında moleküler bir PCR testinden bahsediyoruz. PCR testindeki tüm aşamalar dahil edildiğinde laboratuvara örnek ulaştıktan sonra 3 saat gibi bir süreçte bize sonuç veriyor. Bir de 1,5 saatte sonuç veren bir kitimiz var. Her ikisi de İl Sağlık Müdürlüğü'nden bize ulaşan kitlerdir. Bu kitlerle dünya standartlarında virüsün varlığı sayısal olarak olmasa da negatif ve pozitif olarak sonuç veriyor" diye konuştu.<br>GELİŞMİŞ ÖZEL LABORATUVAR<br>Koronavirüs şüphesi olan kişilerden boğaz ve burnun arka kısmından sürüntü örnekleri alındığını belirten Prof. Dr. Mutlu, "Moleküler testler her laboratuvarda yapılan testler değildir. Özellikle bulaşıcılığı yüksek bir mikro organizmadan bahsediyorsak çalışan kişileri korumak adına biyogüvenlik kabininizin olması şarttır. Örnekten örneğe bulaşmayı da engellemeniz gerekiyor. Pozitiften, negatif örneğe bulaşma riski var. Tüm bu nedenlerden dolayı daha komplike daha eğitimli insanların çalıştığı laboratuvarlara ihtiyacımız var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-04-19 09:35:17<br>

