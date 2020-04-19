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Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor

DHA

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen 'muşmula' ve 'yeni dünya' olarak da bilinen Malta eriği, koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, üretimde herhangi bir aksama olmadığını belirterek, "Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretim var. Bu da günlük herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'nin her noktasına ulaşımı sağlanıyor" dedi. Malta eriği, Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretilerek, tüm Türkiye'ye dağıtılıyor. Dünyayı etkileyen...

Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor

<br>Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen 'muşmula' ve 'yeni dünya' olarak da bilinen Malta eriği, koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, üretimde herhangi bir aksama olmadığını belirterek, "Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretim var. Bu da günlük herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'nin her noktasına ulaşımı sağlanıyor" dedi.<br>Malta eriği, Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretilerek, tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.<br>Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından üretim ve ihracat da etkilendi. Birçok meyve ve sebzenin ihracatı geçici süreyle durdurularak, iç piyasaya sürüldü. Vatandaşlar salgının yayılmasıyla bağışıklığı güçlendiren, direnci artıran tropik meyvelere ve C vitamini deposu portakala yöneldi. Tropik meyve deposu Alanya'da da üretim aralıksız sürüyor. Sadece Alanya'da ve Mersin'in Tarsus ilçesinde yetişen ancak şu an sadece Alanya'da bulunan coğrafi işaretli ürünü 'muşmula' ve 'yeni dünya' olarak da bilinen Malta eriği de yoğun talep görüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren Malta eriği, Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretilerek, tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.<br>'BU YIL ÜRETİMDE HİÇBİR SIKINTI YOK'<br>Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, koronavirüs salgını sonrası kendilerine sık sık üretimde bir sıkıntı olup olmadığının sorulduğunu ancak üretimde herhangi bir aksama olmadığını söyledi. Sevilgen, "Allah'ın izniyle şu an ekilmiş ürünler temmuz ayına kadar en küçük bir sıkıntı olmadan devam edecek. Zaten devletimizin de aldığı karara göre tarım, hayvancılıkla uğraşanların, çiftçilerin sokağa çıkma yasağının olduğu zaman dikkatli bir şekilde çalışmalarına müsaade ediliyor. Bizim temmuz ayından sonra ekim ayına kadarki üretim için de ekimlerimiz yeni yeni başladı. Bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Çiftçilerimiz açısından geçen iki hafta koronavirüs nedeniyle satışlar da fiyatlar epey düşmüştü. Bu çiftçilere biraz zarar ama tüketicilerin şu an birçoğu çalışmıyor. İşten çıkarılanlar var. Fiyatların düşmesi bir yandan çiftçilerimizi üzerken bir yandan da zor durumda olan tüketici kesimini sevindirdi. Geçen hafta sonu itibariyle fiyatlarda canlanmalar var. Üreticilerin de yüzü gülmeye başladı. Geçen hafta 1 lira olan ürünlerimiz 1,5 liraya, 1,5 lira olan ürünlerimiz 2 liraya çıktı" dedi.<br>'HEM ÇİFTÇİ HEM TÜKETİCİLER AÇISINDAN OLUMLU BİR HASAT'<br>Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kendilerine daha fazla bakmaya başladığını ve kendilerini dinç tutmak için C vitamini deposu portakala ve tropik meyvelere yöneldiklerini aktaran Sevilgen, bu meyvelerin fiyatlarıyla ilgili de bilgi verdi. Sevilgen, "Portakalın kilosu şu an 2-3 lira arasında satışı başladı. Bizim tropik ve coğrafi işaretli ürünlerimizden Malta eriği bağışıklık sistemini tamamen güçlendiriyor. Şu dönemde tam hasadı başladı. Hem çiftçi hem tüketiciler açısından gayet olumlu bir hasat. Ürünler düzgün, olgunlaştığında toplattırıyoruz. Üretim ve hal kısmında herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.<br>TÜRKİYE'YE YETECEK ÜRETİM VAR<br>Sevilgen, Malta eriğinin şu anda sadece Alanya'da üretildiğini belirtirken, haldeki ve tezgahtaki fiyatı hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:<br>"Şu an halden çıkışı 4-6 lira arasında çünkü 3 çeşit boy yapıyoruz. Tezgahlarda da 6-8 lira arasında satışı gerçekleşiyor. Malta eriği şu an Türkiye'de sadece Alanya'da üretiliyor. Zaten bir tek Alanya'da ve Tarsus tarafında üretimimiz var. Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretim var. Bu da günlük herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'nin her noktasına ulaşımı sağlanıyor."<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK<br>2020-04-19 10:01:52<br>

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