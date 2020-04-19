Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretim karpuzu hasat edilerek, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 5 liradan satıldı.<br>Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde amca çocukları olan İsmet ve Taygu Kumbul tarafından sezonun ilk karpuz hasadı, 3 ton olarak gerçekleştirildi. Turfanda karpuzlar Serik Toptancı Hali'nde komisyoncu İsmail Mecek ve Cevdet Kilik tarafından satın alındı.<br>Üretici Taygu Kumbul, "Çok mutluyuz. 15 Ocak'ta ekimi gerçekleştirdik. Hasadını yaptığımız karpuzu Serik Hali'ne getirip teslim ettik. Kilosu 5 liradan satışını yaptık. Toplam 6 dönüm alana karpuz ektim. İnşallah koronavirüsü de bir an önce yeneriz" dedi. Turfanda karpuz, komisyoncu tarafından Balıkesir'den gelen bir tüccara satıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-04-19 12:31:12<br>
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