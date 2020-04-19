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Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı

DHA

Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretim karpuzu hasat edilerek, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 5 liradan satıldı.<br>Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde amca çocukları olan İsmet ve Taygu Kumbul tarafından sezonun ilk karpuz hasadı, 3 ton olarak gerçekleştirildi. Turfanda karpuzlar Serik Toptancı Hali'nde komisyoncu İsmail Mecek ve Cevdet Kilik tarafından satın alındı.<br>Üretici Taygu Kumbul, "Çok mutluyuz. 15 Ocak'ta ekimi gerçekleştirdik. Hasadını yaptığımız karpuzu Serik Hali'ne getirip teslim ettik. Kilosu 5 liradan satışını yaptık. Toplam 6 dönüm alana karpuz ektim. İnşallah koronavirüsü de bir an önce yeneriz" dedi. Turfanda karpuz, komisyoncu tarafından Balıkesir'den gelen bir tüccara satıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-04-19 12:31:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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