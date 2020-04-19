Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vatandaşların yaylalara ulaşımını sağlayan karla kaplı Akçal yolu ulaşıma açıldı.

Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vatandaşların yaylalara ulaşımını sağlayan karla kaplı Akçal yolu ulaşıma açıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan Yörük göçerlerinin yaylalara göçünün başlaması, yüksek kesimlerde hububat ekimi ve bahçe bakım zamanının gelmesi nedeniyle halen karla kaplı olan ilçelerdeki yayla yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, son olarak Gazipaşa ilçesinde Beyobası, Korubaşı, Koru, Bakılar, Ekmel, Kırahmetler, Muzkent, Zeytinada, Aydıncık, Çakmak, Parakende, Küçüklü mahallelerindeki vatandaşların yaylalara ulaşım için kullandığı Akçal yolu ve Eski yolu ulaşıma açtı. Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri 1750 rakımlı Küllüin, Çataldaş, Murıklar, Yurt, Cinbiti, Salman, Kırahmetler, Berem, Darıderesi ve Muhaha yaylalarına ulaşımı sağlayan yol üzerindeki yoğun kar kütlelerini temizledi, yer yer oluşan göçükleri onararak ulaşıma hazır hale getirdi. Göçerlerin ve yaylacıların sıklıkla kullandığı yol hizmet vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta da Gazipaşa Belediyesi ile birlikte 1800 metre yükseklikteki Gökkuzluk ve Berem yaylalarının karla kaplı yollarını temizleyerek, ulaşıma açmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli ...
Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor
(Görüntülü) Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gece kulübünün açılışı, sosyal medya ...
Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
YEREL HABERLER Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç ...
Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
(Görüntülü) Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
(Görüntülü) Antalya'da zorunlu olanlar dışında kimse sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da zorunlu olanlar dışında kimse ...
Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden ...
Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet
YEREL HABERLER Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet
Antalya'da görevli olanlar dışında kimse sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Antalya'da görevli olanlar dışında kimse sokağa ...
Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
YEREL HABERLER Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi Dizi oyuncularından Şebnem hocaya videolu kutlama
YEREL HABERLER Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu ...
(Görüntülü) Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
Rektör Ünal, Ferdi Tayfur'u tedavi için Antalya'ya davet etti
YEREL HABERLER Rektör Ünal, Ferdi Tayfur'u tedavi için Antalya'ya ...
(Görüntülü) Serik'te pamuk ekimi başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te pamuk ekimi başladı
Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
YEREL HABERLER Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
Muratpaşa’da hafta içi her gün 6 pazar kurulacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’da hafta içi her gün 6 pazar kurulacak
Büyükşehir Bandosu’ndan mahalle mahalle sürpriz konser
YEREL HABERLER Büyükşehir Bandosu’ndan mahalle mahalle sürpriz ...
Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna suçüstü
YEREL HABERLER Yasağı ihlal edip, kaçak kazı yapan baba ve oğluna ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen defineciler jandarmaya yakalandı 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 1.5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazan 4 kişi yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı Definecilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen defineciler ...
Alanya'da kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasını umursamayıp kamp kurarak kaçak kazı yaptılar
YEREL HABERLER Alanya'da kamp kurarak kaçak kazı yapan baba-oğul ...
(Görüntülü) Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor
(Görüntülü) Antalya dünyadaki lig maçlarına talip
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya dünyadaki lig maçlarına talip

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X