Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor

Kemer Belediye ekipleri, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında ekmek ihtiyacı olan vatandaşlara ekmeklerini kapılarına kadar götürüyor.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle belediyeyi arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten vatandaşlara, hızlı bir şekilde ekmeklerini ulaştırıyor. Belediyeye gelen telefonlar sonrası hızlı bir şekilde hazırlanan belediye ekipleri, vatandaşların ekmeklerini açık olan fırınlardan temin ederek, kapılarına kadar götürüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sabahın erken saatlerinde görevlerinin başına geçen belediye ekiplerimiz, halkımızın ihtiyaçlarını temin ederek, kapılara kadar ulaştırıyor. Yasağın sona erme saatine kadar belediye olarak halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar öte yandan, Topaloğlu’nun talimatıyla halkın ekmek ihtiyaçlarını gideren belediye ekiplerine teşekkür etti.

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