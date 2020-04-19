Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutlamaya karar verdi. Minikler bayram için yaptıkları hazırlıkları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutlamaya karar verdi. Minikler bayram için yaptıkları hazırlıkları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.
Alanya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden kutlamak için hazırlıklara başladı. Hazırlıklar kapsamında minikler bayraklar, kırmızı beyaz renkli balonlar ve '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' yazılı afişler hazırlayarak evlerinin çeşitli yerleri ile balkonlarına astı. Öğrenciler ayrıca öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşı ve çeşitli şiirler okuyarak hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “23 Nisan’ın 100’üncü yıl coşkusunu bu yıl evlerinde kutlayacak olan, şimdiden hazırlıklara başlayan tüm öğrencilerim ile hazırlıklarda emeği geçen öğretmen, velilere teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı sürprizi
YEREL HABERLER Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı ...
(Görüntülü) Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ...
Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık" “Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve ...
Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove ...
(Görüntülü) Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya ...
Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin metrekarelik doğa harikası Yazın mera olarak kullanılan alanda karların erimesiyle oluşan göl görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin ...
Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde
YEREL HABERLER Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil ...
Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli ...
Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor
Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı
(Görüntülü) Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gece kulübünün açılışı, sosyal medya ...
Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
YEREL HABERLER Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç ...
Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
(Görüntülü) Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
(Görüntülü) Antalya'da zorunlu olanlar dışında kimse sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da zorunlu olanlar dışında kimse ...
Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden ...
Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet
YEREL HABERLER Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet
Antalya'da görevli olanlar dışında kimse sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Antalya'da görevli olanlar dışında kimse sokağa ...
Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
YEREL HABERLER Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi Dizi oyuncularından Şebnem hocaya videolu kutlama
YEREL HABERLER Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu ...
(Görüntülü) Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
Rektör Ünal, Ferdi Tayfur'u tedavi için Antalya'ya davet etti
YEREL HABERLER Rektör Ünal, Ferdi Tayfur'u tedavi için Antalya'ya ...
(Görüntülü) Serik'te pamuk ekimi başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te pamuk ekimi başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X