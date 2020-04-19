Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çocuklar, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutlamaya karar verdi. Minikler bayram için yaptıkları hazırlıkları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Alanya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden kutlamak için hazırlıklara başladı. Hazırlıklar kapsamında minikler bayraklar, kırmızı beyaz renkli balonlar ve '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' yazılı afişler hazırlayarak evlerinin çeşitli yerleri ile balkonlarına astı. Öğrenciler ayrıca öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşı ve çeşitli şiirler okuyarak hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.



"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “23 Nisan’ın 100’üncü yıl coşkusunu bu yıl evlerinde kutlayacak olan, şimdiden hazırlıklara başlayan tüm öğrencilerim ile hazırlıklarda emeği geçen öğretmen, velilere teşekkür ederim” dedi.

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