Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı sürprizi

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Antalya'da vatandaşlar, ekmek getirmeleri için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile sürpriz yaptı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadıkları gerekçesiyle zabıtadan ekmek istedi. Zabıta ekipleri sokağa geldiğinde ise mahalle sakinleri yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Şaşıran zabıta görevlileri, selam durarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar, balkonlarından İstiklal Marşı sonrası alkışlar eşliğinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek bağırdı. Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan uygulama zabıtayı duygulandırdı.

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