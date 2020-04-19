Kaval eşliğinde koyunlarını kırktılar Onlarca koyun kırkılmak için sıraya girdi Çobanın kavalı, çiftçinin makas sesiyle buluştu, gelenek devam etti

Antalya’da korona virüsünden dolayı gidemedikleri yaylaları ayağına getiren köylüler, kaval eşliğinde koyunlarını kırktılar, kültürlerini devam ettirdiler.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde yaşayan göçebe Yörüklerinden olan Kurtan ailesi, hayvanlarının kırkma zamanı gelince Yörük yaşamını evlerinde sürdürmek zorunda kaldı.

Koyunların kırkılma zamanı gelen aile, sabah saatlerinde işe koyulup onlarca koşunu kaval eşliğinde kırkmaya başladı. Kırkılan yünler ise değerlendirilmek üzere çuvallara dolduruldu.

Göçebe aile reisi Mehmet Kurtan, hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıklarını belirterek, "Şu an yayla zamanımız geldi. Yaylada yapardık bu kırkma işini ama korona virüs türedi ülkemizde. O sebeple yaylaya gidemiyoruz. Ama yayladaki örf ve adetlerimize uygun olarak koyunumuzun temizliğini kırkımını burada sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



Kaval eşliğinde koyun kırkma

Yaylada gerçekleştirdikleri işlemi kaval eşliğinde aynı şekilde sürdürdüklerini dile getiren Kurtan, "Bu korona virüs bizi çok etkiledi. Vatanımızı ve milletimizi bir an önce terk etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca uygulanan tedbirlere de herkesin uymasını diliyoruz" diye konuştu.



"Koronadan sonra ilk işimiz yaylaya gitmek olacak"

Eşi Emine Kurtan ise, "Yıllardır biz yaylaya gider geliriz. Göçebelik yaparız. Şu anda yaylada olmamız gerekiyordu. Korona virüs geldiği için gidemedik. O yüzden koyunumuzu kırkmak zorundayız. Korona virüs gittikten sonra ilk işimiz yaylaya gitmek olacak. Isparta Eğirdir ve Anamas yaylasına gideriz. Bu günlerde yaylaya varmış olmamız gerekirdi” ifadelerine yer verdi.

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