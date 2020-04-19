Alanya'ya gelen 2 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)İNFAZ düzenlemesi sonucu cezaevinden tahliye olup, Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 2 kişinin otogarda yapılan hızlı koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 kişi hastaneye götürülerek gözetim altına alındı.<br>İnfaz düzenlemesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler yapılırken, Alanya'ya gelecek olanlar için otogarda tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Dalaman Cezaevi'nden dün şartlı tahliye edilen 50 mahkum ilçeye geldi. Otogarda hızlı koronavirüs testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülen 2 kişinin, gözetim altında tutulacağı belirtildi. Şartlı tahliye edilen diğer hükümlülerin de sosyal mesafeye uygun olarak evde 14 gün boyunca karantinada olacağı kaydedildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-04-19 16:18:51<br>
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