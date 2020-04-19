Alanya'ya gelen 2 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)İNFAZ düzenlemesi sonucu cezaevinden tahliye olup, Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 2 kişinin otogarda yapılan hızlı koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 kişi hastaneye götürülerek gözetim altına alındı.<br>İnfaz düzenlemesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler yapılırken, Alanya'ya gelecek olanlar için otogarda tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Dalaman Cezaevi'nden dün şartlı tahliye edilen 50 mahkum ilçeye geldi. Otogarda hızlı koronavirüs testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülen 2 kişinin, gözetim altında tutulacağı belirtildi. Şartlı tahliye edilen diğer hükümlülerin de sosyal mesafeye uygun olarak evde 14 gün boyunca karantinada olacağı kaydedildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-04-19 16:18:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.