'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

DHA

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Kuzey Avrupa'dan Akdeniz'e, Mısır'dan İran'a uzanan coğrafyada kendini gösteren veba salgınının, antik çağların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi. İnsanlığın binlerce yıldır salgınlarla mücadele ttiğini belirten Prof. Dr. Işık, "Anadolu bağlamında bu pandemilerden bazıları son derece etkili olmuş ve etkileri tarihin gidişatını da etkilemiştir" diye konuştu. AÜ Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva...

'İnsanlık, binlerce yıldır salgınlarla karşı karşıya'

<br>Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Kuzey Avrupa'dan Akdeniz'e, Mısır'dan İran'a uzanan coğrafyada kendini gösteren veba salgınının, antik çağların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi. İnsanlığın binlerce yıldır salgınlarla mücadele ttiğini belirten Prof. Dr. Işık, "Anadolu bağlamında bu pandemilerden bazıları son derece etkili olmuş ve etkileri tarihin gidişatını da etkilemiştir" diye konuştu.<br>AÜ Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik dönemden yakın geçmişe kadar salgınların hemen hemen tamamının, başka hastalıklardan da kaynaklanabilmesine rağmen daha çok 'veba' sözcüğüyle tanımlandığını belirtti. Bu olgunun inanç sistemlerine de yansıdığını kaydeden Prof. Dr. Işık, ''Anadolu kökenli tanrı Apollon, Homeros´un İlyada Destanı´nda, Agamemnon Troia´daki rahibinin kızı Khryseis´i kaçırdığı ve geri vermediği için Akha (Yunan) ordusunun üstüne veba taşıyan oklarını göndermiş ve büyük bir salgına neden olmuştur. Troas Bölgesi´nde bugünkü Gülpınar´da, veba taşıyan 'Farelerin efendisi' olarak Apollon Smintheus´un bir tapınağı ve kültü bulunmaktadır'' dedi.<br>TANRILARA VEBA DUASI<br>Uygarlık tarihinde defalarca etkili pandemiler yaşandığını, ancak insanlığın her defasında yeniden ayağa kalkmayı başardığını söyleyen Prof. Dr. Işık, ''Anadolu bağlamında bu pandemilerden bazıları son derece etkili olmuş ve etkileri tarihin gidişatını da etkilemiştir" diye konuştu.<br>Hititler´de I. Şuppiluliuma döneminde (MÖ 1380-1345) ortaya çıkan ve oğlu II. Murşili döneminde (MÖ 1345-1315) de devam eden vebayı örnek gösteren Prof. Dr. Işık, ''II. Murşili bütün tanrılarına yalvardığı veba dualarından birinde şöyle demektedir: Siz, tanrılar, efendilerim, Hatti Ülkesi´nde salgın oldu. Hatti Ülkesi salgın yüzünden baskı altında tutuldu. O, çok sıkıştırıldı. Yirmi yıldan beri Hatti Ülkesi çok (sayıda kayıplarla) ölüme sürüklendi.' II. Murşili´nin, Hitit Devleti´ni kırıp geçiren olası veba salgınının fal yoluyla öğrendiği nedenlerini saydığı bir tablette, önce dinsel nedenler sıralanmakta, ardından Mısır, Filistin ve Kuzey Suriye´den getirilen esirlerin hastalığı taşıdıkları dile getirilmektedir. Şuppiluliuma ve Murşili´den önce tahta geçen oğlu Arnuvan da bu salgında hayatlarını kaybetmiştir" diye konuştu.<br>ANTONİNLER DÖNEMİNDE ÇİÇEK SALGINI<br>Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde ortaya çıkan ve Commodus döneminde de devam eden (MS 165-180//190) salgın veba olarak adlandırılmasına rağmen, uzmanların Bergamalı ünlü hekim Galen´in tanımlarına göre salgına agresif bir çiçek virüsünün neden olduğunu düşündüklerini vurgulayan Prof. Dr. Işık, şunları kaydetti<br>''İran, Irak ve Mezopotamya´dan dönüş yapan lejyonerle taşınan hastalık ilk kez Nusaybin´de başlamış (MS 165), bir yıl içinde kara ve deniz ulaşımı üzerinden başkent Roma´ya, daha sonra Britanya´ya ulaşmıştır. Bu salgının 24 yıl içinde yaklaşık 5 milyon insanın ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Roma İmparatorluğu kaybettiği büyük nüfus nedeniyle hem ekonomik, hem de askeri anlamda zorlanmış ve sınırlarını korumada sorunlar yaşamıştır. Hiç kuşkusuz Roma´nın Anadolu´daki eyaletleri de başta liman kentleri olmak üzere bu salgından farklı ölçülerde etkilenmiştir."<br>DOĞU ROMA İMPARATORU JUSTINIANUS DÖNEMİNDE VEBA SALGINI<br>Kuzey Avrupa´dan Akdeniz´e, Mısır´dan İran´a kadar uzanan coğrafyada kendini gösteren veba salgınının, antik çağların en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Havva Işık, şunları söyledi:<br>''541 yılında Mısır´da ortaya çıkmış, bir yıl içinde İstanbul´u ve tüm Akdeniz ülkelerini etkisi altına almıştır. 780 yılına kadar dalgalar halinde devam eden bu salgın sonrasında, Orta Çağ´a giden süreç de başlamıştır. Bu felaketten çok olumsuz etkilen İstanbul, nüfusunun en az dörtte birini, olasılıkla daha fazlasını kaybetmiştir. Etki altında kalan çok geniş coğrafyalardaki ölüm sayısı; tüm süreç boyunca 20-50 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir. Justinianus Dönemi´nin tek felaketi bu veba salgını ile de kalmamıştır. En geç 536, 540 ve 547 yıllarında gerçekleşen olağanüstü güçte volkan patlamaları, kuzey yarımkürede çok ciddi soğumaya yol açmış, yıllarca güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek büyük iklim değişikliğine ve tarımsal üretimin durmasına neden olmuştur. Öyle ki 660´a kadar devam ettiği öngörülen bu süreç, bilim insanları tarafından Geç Antik Küçük Buzul Çağı olarak kayda geçmiştir. Böylece veba da her anlamda çok zayıf düşen insanlara daha çabuk bulaşma ve öldürme olanağı bulmuştur."<br>TARİHTE KARANTİNA<br>Salgınlardan en önemli korunma yöntemi olan karantinanın ise bugünkü anlamında ilk kez 14. yüzyılda uygulandığını belirten Prof. Dr. Işık, ''1346-1353 yılları arasında Orta Asya´da başlayan, İpek Yolu ve Doğu Akdeniz limanları üzerinden Anadolu´yu etkileyerek Avrupa´ya sıçrayan, tüm Yakın Doğu ve Arap ülkelerinde de ortaya çıkan veba salgını, sadece Avrupa´da 25 milyon insanın ölümüne neden olmuştu. 1377 tarihli bir belgede, o zamanki adıyla Ragusa Cumhuriyeti olan Dubrovnik´te şehre gelen tüm seyyah ve tacirlerin 40 gün boyunca kent dışında tutulmaları kararı alındığı okunmaktadır. 'Quaranta' İtalyanca´da 40 anlamına gelmektedir" diye konuştu.<br>Tarihteki büyük salgınların toplumları değiştirdiğini de söyleyen Prof. Dr. Işık, ''Koronavirüs sonrasında tüm dünyanın, mevcut bütün hatalarından arınmayı başararak daha güzel bir yaşam için çalışacağına inanmak istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR<br>2020-04-20 08:19:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye bir dal sigara 3 bin 150 TL'ye mal oldu Kendisini çeken gazeteciye, "Severim seni, bir dal da sen tüttür" dedi
YEREL HABERLER Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye bir dal sigara 3 ...
(Görüntülü) Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar
(Görüntülü) Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir
YEREL HABERLER (Görüntülü) Osman Ayık Koronavirüsten sonra seyahat ...
İnfaz düzenlemesiyle tahliye oldu, koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İnfaz düzenlemesiyle tahliye oldu, koronavirüs testi ...
(Görüntülü) Mahalleliden temizlik için çağırdıkları ekiplere müzik sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mahalleliden temizlik için çağırdıkları ...
Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar
Osman Ayık: Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ortaya çıkabilir
YEREL HABERLER Osman Ayık: Koronavirüsten sonra seyahat açlığı ...
Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı (2)
YEREL HABERLER Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı (2)
Evlerine kapanan site sakinlerine evli çiftten açık hava konseri Site bahçesine kurdukları sistemle evlerinde sıkılan site sakinleri için açık hava konseri verdiler
YEREL HABERLER Evlerine kapanan site sakinlerine evli çiftten açık ...
Mahalleliden temizlik için çağırdıkları ekiplere müzik sürprizi
YEREL HABERLER Mahalleliden temizlik için çağırdıkları ekiplere ...
Alanya'ya gelen 2 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Alanya'ya gelen 2 mahkumun koronavirüs testi pozitif ...
Kaval eşliğinde koyunlarını kırktılar Onlarca koyun kırkılmak için sıraya girdi Çobanın kavalı, çiftçinin makas sesiyle buluştu, gelenek devam etti
YEREL HABERLER Kaval eşliğinde koyunlarını kırktılar Onlarca koyun ...
Akdeniz´de 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz´de 4.1 büyüklüğünde deprem
Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi
YEREL HABERLER Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi
Cerrahi maskeler korona virüsün bulaşma oranını yüzde 60 engelliyor Uzmanlar, cerrahi maske takılsa dahi öksürme ya da hapşırmayla ağızdan çıkacak damlacıkların sosyal mesafeye uymayan vatandaşları tehdit edebileceğini dikkat çekiyor Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık: "Cerrahi maskeler, bizim ağzımızdan konuşma, öksürme ya da aksırma sırasında çıkacak partiküllerin etrafa saçılmasını yüzde 60 oranında engelliyor” “O nedenle sosyal mesafe dediğimiz 1 ila 1,5 metrelik mesafeyi mutlaka korumamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Cerrahi maskeler korona virüsün bulaşma oranını yüzde ...
Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı sürprizi
YEREL HABERLER Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı ...
(Görüntülü) Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ...
Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı
YEREL HABERLER Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı
Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık" “Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve ...
Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove ...
(Görüntülü) Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya ...
Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin metrekarelik doğa harikası Yazın mera olarak kullanılan alanda karların erimesiyle oluşan göl görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin ...
Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde
YEREL HABERLER Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil ...
Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X