Okulda aç kalan balık ve köpeklerin imdadına polis yetişti Sokağa çıkma yasağı nedeniyle okulda bulunan hayvanları polis besledi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde eğitim veren Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bakılan köpek ve balıkların imdadına polisler yetişti. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce hayvanların aç kalmaması için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünden yardım isteyen Okul Müdürü Yunus Koç, İlçe Emniyet Müdür vekili Kamil Cıngıl’ın olumlu yanıtı üzerine okulun anahtarlarını polise teslim etti.

Sokağa çıkma yasağının başladığı hafta sonu okula gelen polis ekibi, köpek ve balıkları besledi. Kendilerine teslim edilen anahtarla dış kapıyı ve okulun kapısını açan polisler, önce balıkları besledi. Bir süre balıkların beslenmesini izleyen polisler daha sonra bahçede bulunan köpeklerin yanına gitti. Köpekleri önce seven polisler, daha sonra kendilerine tarif edilen depodan mamayı ve suyu alarak köpekleri besledi. Köpeklerin polislere yaptığı sevgi gösterisi görülmeye değerdi.

Konu hakkında bilgi veren polis memuru Aydın Ören, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan okul yönetiminin kendilerinden hayvanların beslenmesi için yardım istediğini belirterek, “Bizler de köpeklerimize ve balıklarımıza yiyeceklerini vermek üzere buraya geldik. Bizler sokağa çıkma yasağının başladığı andan, bitimine kadar her daim 7/24 insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın mümkün mertebe mecburi haller dışında sokağa çıkmamalarını rica ediyoruz. İhtiyaçları olmasın halinde de biz ilçe emniyet müdürlüğü personeli olarak yanlarındayız. Gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılayacağımızdan emin olabilirler” dedi.

Hayvanları besleyen polisler, daha sonra kapıları kilitleyerek okuldan ayrıldı.

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