Antalya'da yeni sezon karpuzlar kilogramı 5 liradan kamyonlara yüklenmeye başladı

Antalya'da yetiştirilen yeni hasat turfanda karpuz kilosu 5 TL'den Adapazarı’na gönderildi.

Antalya'nın turfanda yetiştirilen karpuzları tezgahlarda yerini almaya başladı. Karpuzlar kilogramı 5 TL'den Adapazarı'na gönderildi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde karpuz yetiştiriciliği yapan İsmail Kula, ”Ocak 14’te üstün marka karpuzumuzu ektik. Bugün 19 Nisan itibariyle hasada başlamış bulunuyoruz. Üretici ve çiftçi arkadaşlarımız devam ediyor üretmeye. Kalitesiyle, aromasıyla, lezzetiyle çok güzel bir çeşit, üretici arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Siz evde kalın. Biz çiftçi olarak sizin için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir başka üretici Selçuk Ergin ise ”28 Ocak’ta ekmiş olduğumuz karpuzun 3 Aylık bir süre içerisinde bölgemizin sıcak olmasından dolayı, korona virüsüne rağmen mücadelemizi yaparak, üretimimizi yaparak hasat dönemine getirdik. Tezgahlarda bulunması için gerekli mücadeleyi sarf ettik. Bugünkü halimizde satılan karpuzun da fiyatının 5 TL olduğunu öğrendik. Milletimize, çiftçimize ve üreticimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Serik toptancı halinde tüccar çalışanı Ali Deniz de, ”Biz burada turfanda karpuzu korona virüse rağmen şu an Adapazarı’na gönderiyoruz. İnşallah bahtı açık olur. Şu an 1 ton gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.

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