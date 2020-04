16 milyon turiste 'Evde kal ama Antalya'yı hayal et' mesajı

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2019'da kente gelen 16 milyon yabancı turistin her birine tek tek ulaşılıp 'Stayhome, dream Antalya: Evde kal, Antalya'yı hayal et' mesajı gönderileceğini söyledi. Koronavirüsten en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu aktaran Karaloğlu, "Ama herkes şunu bilsin ki bu krizden en hızlı çıkacak sektör de turizm olacak" dedi.<br>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Instagram'da ünlü turizmci Cem Kınay ile canlı yayına katıldı. Karaloğlu, başta turizm ve tarım sektörleri olmak üzere birçok konuda açıklamada bulundu. Turizmcilerle aylık toplantının video konferans şeklinde yapılacağını belirten Vali Karaloğlu, "Şu anda bir krizin ortasındayız ama bizim iletişime devam etmemiz lazım. Hem müşterimizle, hem dünyayla iletişime devam etmemiz lazım. Şunu dünyaya anlatmamız lazım; Antalya, dünyanın en güvenilir şehri, iki dünyanın sağlıklı şehri ki, bu pandemiyi dünyada en iyi yöneten şehir olduğuyla ilgili de iletişim geliştirmemiz lazım" dedi.<br>16 MİLYON TURİSTE E-POSTA<br>Bu konuda yapılacak çalışma planını anlatan Vali Karaloğlu, "Niyetimiz şu, bir defa geçen sene bize 16 milyon insan geldiyse, bu 16 milyonun her biriyle ayrı ayrı iletişim kuralım istiyoruz. Onlara diyelim ki; 'Stayhome, dream Antalya', 'Evde kal ama Antalya'yı hayal et'. Geçen sene Antalya'ya gelen 16 milyona bunu söylemek, iletişime geçmek istiyoruz. Onlara elektronik mektupla, başka elektronik araçlarla ulaşıp tekrar kendimizi hatırlatmak istiyoruz ve pandemiden sonra da kendileri için güvenli ve sağlıklı bir şehir hazırlama noktasında gayret ettiğimizi de iletmek istiyoruz" diye konuştu.<br>ANTALYA HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ<br>Koronavirüsle ilgili Türkiye'de en riskli şehirlerin İstanbul ve Antalya'nın gösterildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Antalya'nın vaka sayıları diğer illerden düşük seyrediyor. Bu konuda Antalya halkının çok bilinçli olması biz idareciler için çok büyük şans. İnsanların kendilerine inanması, itibar etmesi büyük bir şanstır. Bütün Antalyalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu süreci bizimle beraber götüren, kurallara uyan ve Antalya'da nispi olarak diğer illerden hastalık ve vaka sayısı daha düşük olmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>SERTİFİKALI OTEL<br>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından gündeme getirilen sertifikalı otel konusunun çok önemli, mutlaka hem yapılması, hem de iletişimin çok iyi kurulması gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, "Benim de çok aklıma yattı. 'Biz tesislerimizi bir denetimden geçirdik, şu anda tesislerimizde hem hijyen, hem sağlık tedbirleri konusunda herhangi bir problem yok ve biz onlara bir sertifika verdik ve siz onlara güvenebilirsiniz' dememizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah onu gerçekleştiririz" dedi.<br>'İL İL, HAVAALANI HAVALANI AÇACAĞIZ'<br>Koronavirüsten dünyanın aynı anda, Türkiye veya Antalya'nın bütün dünyaya açılması diye bir şey olmadığına işaret eden Vali Karaloğlu, "İl il, havaalanı havaalanı, şehir şehir açacağız. Onun için bizim Antalya'yı diri ve koşar halde tutmamız çok önemli. Zaten Antalya'nın otelleri altyapı olarak diğer ülkelere göre çok önde. Kesinlikle herkesin hazır olması lazım. Yani 'Otelime kilidi vurdum, yarın aç dediklerinde açarım' anlayışında kimsenin olmaması lazım. Bu süreci herkesin çok iyi değerlendirmesi lazım" ifadelerini kullandı.<br>'TÜRKİYE'DE İLK AÇABİLECEĞİMİZ ŞEHİR ANTALYA OLABİLİR'<br>Süreç sonrasında bizi nasıl bir dünya bekliyorsa, ona mutlaka hazırlıklı olunması ve öncülük edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Karaloğlu, "Türkiye'de ilk açabileceğimiz şehir Antalya, ilk açabileceğimiz havaalanı Antalya Havaalanı olabilir" dedi.<br>DESTİNASYON TANITIMI ÖNE ÇIKIYOR<br>Gelinen noktada artık ülke tanıtımından çok destinasyon tanıtımının öne çıktığını belirten Karaloğlu, "Şehir şehir, havaalanı havaalanı açacağız diyoruz ya, yani biz Almanya ile ilişki kurarken de bütün Almanya'yı değil, örneğin kuzeyi açtık, güneyi de 20 gün, 1 ay sonra açıyoruz diyeceğiz. Onun için destinasyon tanıtımı her zamankinden daha çok öne çıkacak bu dönemde" diye konuşktu.<br>'BU KRİZDEN ÇIKIŞTA ÇOK ÖNEMLİ OLACAK'<br>Zaten dört yıldır hep 'destinasyon tanıtımı' dediklerini hatırlatan Karaloğlu, "Türkiye'yi tanıtalım, eyvallah bizim şemsiye markamızdır. Ama destinasyon tanıtımı olarak da Antalya'yı çok güçlü tanıtmamız lazım. Bu kriz döneminde, bu çok daha büyük önem arzedecek. Destinasyon tanıtımı ülkenin belki var olacak problemlerini taşımadan destinasyonu öne çıkararak pazarlama bu krizden çıkışta çok önemli olacaktır" diye konuştu.<br>VİRÜS SORUNU OLAN ÜLKE VE ŞEHİRLERE AÇILMAYACAK<br>Antalya'nın turizme yeniden açılması halinde, turistlerin virüs taşıma tehlikesine ilişkin endişeleri yanıtlayan Vali Karaloğlu, "Sayın bakanımızın anlattığı sistem onu sağlayacak. Hem bizim tesislerimizdeki hijyeni, sağlık koşullarını iyileştireceğiz. Hem de hangi ülke veya şehre havaalanımızı açarsak, oradaki koşulları takip edeceğiz. Eğer o şehir veya ülke koronavirüs noktasında istediğimiz seviyeye gelmediyse, zaten o şehre açmayacağız. Buna rağmen gelenler arasında virüslü çıkabilir mi, çıkabilir" şeklinde konuştu.<br>'HALKIMIZ ENDİŞE ETMESİN'<br>Her tesisin getirdiği müşteride koronavirüs çıktığında otelin veya tur operatörü veya acentenin nasıl davranacağıyla ilgili koşulların da o sertifikada bulunacağını kaydeden Karaloğlu, "Hasta çıktığında tesis nasıl davranacak, nasıl bildirecek, bildirdiğinde biz ona devlet olarak nasıl müdahale edeceğiz, bunların hepsi planlanmış olacak. Halkımız endişe etmesin. Yani turizm hareketi başladığında eğer virüslü biri Antalya'ya gelirse, biz onun tedbirini alırız. Hem gelen müşteriyi, hem de buradaki vatandaşımızı korumak elbette bizim boynumuzun borcu. Ne gerekiyorsa, onu yapacağız" diye konuştu.<br>'BU KRİZDEN EN HIZLI ÇIKACAK SEKTÖR TURİZM OLACAK'<br>Bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Antalya olarak biz kriz bittiğinde de koşmaya hazır olmalıyız ki krizden çok hızlı çıkalım. Tabi ki en çok etkilenen turizm oldu, haklı olarak kepenkler kapatılınca, herkesi eve hapsedince, turizm sıfırlanmış oldu. Ama herkes şunu bilsin ki; bu krizden en hızlı çıkacak sektör de turizm olacak" dedi.<br>YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YÜZDE 30 BÜYÜDÜ<br>Antalya'nın çok kadim bir tarım şehri olduğuna da vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Bugün Antalya, Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim şehri. Biz yılda 6.1 milyon ton yaş meyve ve sebze üretiyoruz. Bunun büyük çoğunluğu iç pazarda, geriye kalanı da özellikle kuzey ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Bu sene her şey kötü gidiyor ama 1 Ocak'tan bugüne kadar yaş meyve ve sebze ihracatımız Antalya'da yüzde 30 büyüdü. Bu sevindirici bir konu" diye konuştu.<br>'DÜNYANIN EN AKILLI ÇİFTÇİSİ ANTALYA ÇİFTÇİSİ'<br>Antalya çiftçisine bazen televizyonlarda bilen bilmeyenlerin 'seralarda şu-bu kullanılıyor' diye haksızlık yaptığını söyleyen Karaloğlu, "Hayır, dünyanın en akıllı çiftçisi Antalya çiftçisi. Kesinlikle yanlıştan kendileri kaçınıyor. Şunu biliyorlar; 'eğer biz yanlış bir şey yaparsak ürünümüzü dünyaya pazarlayamayız.' Bunu biliyor ve görüyor Antalya çiftçisi. Çok bilinçli bir çiftçimiz var Antalya'da, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Antalya'da çok kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyoruz" şeklinde konuştu.<br>TROPİK MEYVELER EN ÖNEMLİ SEKTÖR OLACAK<br>Son dönemde Antalya'nın özellikle tropik meyveler konusunda çok önemli gelişmeler gösterdiğini belirten Karaloğlu, "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Antalya'nın en önemli sektörü tropik meyveler olacak. Şu anda Türkiye'de 850 bin ton muz tüketimi var, bu sene 550 bin ton yerli ürettik. Manavgat'ta geçen sene 7 bin dönüm sera oluştu. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye muz konusunda artık ithalatçı bir ülke olmayacak, ihracatçı bir ülke olacak" dedi.<br>İTHAL MUZDAN DAHA KALİTELİ ÜRETİM VAR<br>Eskiden Antalya muzlarının lezzetinin çok iyi ama görüntü olarak çok küçük olduğunu anlatan Karaloğlu, "Şimdi kesinlikle ithal muzdan ayırt edemezsiniz, ithal muzdan daha kaliteli muz yetiştiriyoruz Antalya'da. Manavgat, Alanya, Gazipaşa merkezidir tropik meyvelerin. Avokado ihracatı da bu sene ilk defa başladı. Şimdi sırada mango var. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde de mango konusunda çok iddialı bir konuma geleceğiz" ifadelerini kullandı.<br>ANTALYA ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR<br>Tarımda da şu an bütün dünya kepenk kapatmış, herkes işini bırakmışken Antalya çiftçisinin serasında, tarlasında üretmeye, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyurmaya devam ettiğini söyleyen Karaloğlu, "Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu günler de dahil çiftçimiz serasında üretiyor, hale götürüp satıyor, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor. Bu, bizim bir zenginliğimiz ve serada turiste sebze toplatmamız lazım" dedi.<br>ADRASAN'DA 200 KAÇAK YIKILDI<br>Korona sürecinde Kaş'ta kaçak inşaat sorunu yaşandığı konusuna da değinen Vali Karaloğlu, "Kaş'ta yeni bir problem değil, dört yıldır buradayım ve maalesef o problem var. Kaş bizim özel çevre koruma alanları çok geniş olan, hem doğal sit, hem de kültürel sit alanlarımızın çok geniş olduğu bir ilçemiz. Mutlak korumamız gereken bir alan. Maalesef zaman zaman kaçak inşaatlar oluyor Kaş'ta. Biz de onları denetliyoruz, zaman zaman yıkıyoruz. Örneğin Adrasan'da 200 yapıyı yıktık. Yıkmaya da devam edeceğiz. Bu konuda kesinlikle tavizimiz yok. Yeter ki vatandaş bize ihbar etsin. Biz peşini bırakmayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-04-20 11:04:03<br>

