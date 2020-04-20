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Öğretmenlerden öğrencilere rap şarkı: As bayrağını cama

DHA

Aslı DURANMehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki Kepez Ernur Faik Koparan Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına özel, 'As bayrağını cama' isimli rap şarkı hazırladı. Söz ve müziği öğretmenlere ait olan şarkının klibinde hem öğretmenler, hem de öğrenciler rol aldı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı, yoğun ilgi gördü. Kepez ilçesindeki Ernur Faik Koparan Ortaokulu'nda görev yapan bir grup öğretmen 'Türkiye'nin Çocukları' başlığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına...

Öğretmenlerden öğrencilere rap şarkı: As bayrağını cama

<br>Aslı DURANMehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki Kepez Ernur Faik Koparan Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına özel, 'As bayrağını cama' isimli rap şarkı hazırladı. Söz ve müziği öğretmenlere ait olan şarkının klibinde hem öğretmenler, hem de öğrenciler rol aldı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı, yoğun ilgi gördü.<br>Kepez ilçesindeki Ernur Faik Koparan Ortaokulu'nda görev yapan bir grup öğretmen 'Türkiye'nin Çocukları' başlığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına özel rap şarkı yaptı. Öğretmenler sözü ve müziği kendilerine ait olan 'As bayrağını cama' isimli şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı.<br>Öğretmenlerin Greenbox üzerinde özel olarak hazırlayıp çektikleri klipte, öğrencilerin videolarına da yer verildi. 'As bayrağını cama' isimli klibin başında 'Bu içerik, Türkiye'nin çocukları için Türkiye'nin öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır' ifadelerine yer verildi.<br>KIZ ÖĞRENCİNİN SESİ<br>Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla başlayan klipte, okul öğrencileri de rol aldı. Bir kız öğrencinin, "Atam emanetim inan emin ellerde. Bayram coşkusu var minik yüreğimde. Haydi çocuklar, şimdi bir asırlık sevinçle as bayrağını cama" sözlerine yer verilen rap şarkısının klibi, öğretmen ve öğrencilerin Atatürk ve Türk bayraklarının kullanıldığı görüntüler eşliğindeki seslendirmesiyle devam ediyor.<br>RAP ŞARKININ SÖZLERİ<br>Öğretmenlerin müziği de kendilerine ait olan rap şarkısının sözleri ise şöyle:<br>"1920'de açıldı TBMM. O gün emanet etti Atam bayrağı bize. Küçük hanımlar, beyler armağanım bu size. Memleketin ışığı sizsiniz dedi bize. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek birlikte, 100'üncü yılda sevinçle, as bayrağını cama. Bütün evler süslensin, şarkılarla şenlensin. Bugün bana Atamdan en büyük bir armağan. Biz çocuklar şanslıyız, bu bizim bayramımız, birlikte kutlayalım neşeyle oynayalım."<br>ÖĞRETMENLERDEN MESAJ<br>Öğretmenlerin klibi sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü ve çok sayıda paylaşım yapıldı. Yoğun ilgi üzerine klipte yer alan öğretmenler, "23 Nisanlarda hep öğrencilerimiz bize şiir okudular, şarkılar söylediler. Şimdi onlar mecburen evlerindeler. 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde bu rap şarkı da biz öğretmenlerden öğrencilerimize gelsin" mesajı paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANMehmet ÇINAR<br>2020-04-20 12:30:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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