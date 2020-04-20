Antalya kısıtlama kararına alıştı, ceza azaldı Antalya'da 2 günlük kısıtlama ihlaline 2 milyon 199 bin TL para cezası Kurala uymayarak ceza uygulanan kişi sayısı azaldı

Antalya'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 vatandaşa adli ve idari işlem yapıldı toplam 2 milyon 199 bin 131 TL para cezası kesildi. Kurala uymayarak ceza uygulanan kişi sayısı bir önceki hafta sonuna göre azaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu iki gün kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına birçok vatandaş evlerinde kalarak uydu. Bazı vatandaşlar ise kabul edilmeyen sebeplerle kısıtlamayı ihlal etti. Antalya'da emniyet birimlerince 10 kişiye adli, 691 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 1 milyon 888 bin 765 TL para cezası uygulandı.

Jandarma birimlerince sorumluluk alanlarında 250 kişiye idari işlem uygulandı. 310 bin 366 TL para cezası kesildi. Antalya genelinde kolluk kuvvetleri tarafından toplamda 651 vatandaşa adli ve idari işlem uygulandı ve toplam 2 milyon 199 bin 131 TL para cezası kesildi.



Bir önceki kısıtlamaya göre düşüş yaşandı

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 1617 vatandaşa adli ve idari işlem uygulanırken toplamda 3 milyon 295 bin 171 TL para cezası kesilmişti. Bu kapsamda geçen hafta sonuna göre kurala uymayarak ceza uygulanan kişi sayısı azaldı.

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