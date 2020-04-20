Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Hüseyin Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Feride Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde tartışırken, bıçak dayadı. Hüseyin Ç.'nin elinden bıçağı alan polis, Feride Ç.'yi de kurtardı. Hüseyin Ç., gözaltına alındı.<br>Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan, Andızlı Mezarlık girişinde meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., mezarlık girişinde konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönünce Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşinin boğazına dayadığı bıçağı çekmedi. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ç.'nin anlık dalgınlığından faydalanarak, elinden bıçağı aldı. Feride Ç. de kocasının elinden kurtarıldı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç., polislere "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" dedi.<br>Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç. de sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-04-20 13:14:05<br>

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