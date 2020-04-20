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Alanyaspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi

DHA

Alanyaspor'da hedef UEFA Avrupa Ligi

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor'da koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından oyuncular bireysel olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Liglerin yeniden başlaması sonrasında, Alanyaspor'u zorlu 8 haftalık fikstür bekliyor. UEFA Avrupa Ligi hedefi olan Akdeniz temsilcisi ilk yarıda 11 puan topladığı 8 rakibiyle zorlu mücadeleye girişecek.<br>Koronavirüs nedeniyle dünyadaki diğer ligler gibi Türkiye'de de Süper Lig dahil tüm ligler ertelendi. 20 Mart'ta erteleme kararının verilmesi sonrası Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor da antrenmanlarına ara vererek futbolcularından şehirden ayrılmamalarını ve evlerinde ya da kulüp tesislerinde bireysel antrenman yapmalarını istedi.<br>SON 8 MAÇIN 5'İ DEPLASMAN<br>Aytemiz Alanyaspor'un ligin yeniden başlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için zorlu 8 rakibini geçmesi gerekiyor. Geride kalan 26 haftada başarılı bir grafik çizen turuncu yeşilli takım, ligde 43 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Son 8 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak Alanyaspor'un, evinde sadece son 3 maçı kaldı. Alanyaspor son 8 maçında sırasıyla Medipol Başakşehir (d), Trabzonspor, Göztepe (d), MKE Ankaragücü (d), Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor (d), Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor (d) ile karşılaşacak.<br>MAĞLUBİYETLER TEK GOLLE, GALİBİYETLER 5 GOLLE GELDİ<br>Zorlu rakiplere karşı oynayacak Alanyaspor, ilk yarıda bu 8 rakibinden toplam 11 puan topladı. Rakiplerinden sadece Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray'a mağlup olan Akdeniz temsilcisi üç rakibine de 1-0'lık skorla boyun eğdi.<br>Öte yandan, Başakşehir ve Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.<br>SON 8 MAÇIN EN GOLCÜSÜ CAMPOS<br>Aytemiz Alanyaspor sadece galip geldiği maçlarda gol atarken, bu karşılaşmalarda toplam 12 gol kaydetti. Bu gollerin 4'ünü Djalma Campos, 3'ünü Papiss Cisse, 2'şer tanesini Tasos Bakasetas, Welinton De Souza ve birini de Onur Bulut atarken, Campos Ankaragücü maçında hat trick yaptı.<br>Alanyaspor'un ligde kalan maçlarının ilk ikisi, ligin ilk iki sırasındaki takımlara karşı. Önce liderlik için rakiplerini zorlayan Başakşehir'e konuk olacak Akdeniz temsilcisi sonraki hafta lider Trabzonspor'u evinde ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-20 13:17:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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